Диалог по продлению особого статуса Донбасса в контактной группе не состоялся

МИНСК, 4 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель главы ОБСЕ в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Мартин Сайдик начал подведение итогов состоявшегося в среду заседания с позитива. Он отметил улучшение ситуации на линии разделения сторон в Донбассе в сфере безопасности. По его словам, "с июня стабильно сокращается число жертв среди мирного населения в регионе". "По данным ООН, в сентябре число жертв среди гражданских было наименьшим с начала конфликта", - сказал Сайдик.

Он сообщил также, что контактная группа обсудила ряд вопросов жизнеобеспечения жителей Донбасса, затронула проблемы экологии, согласовала условия открытия пункта пропуска в районе Золотого и продвинулась по теме ремонта моста в Станице Луганской.

Однако главный на сегодняшний день диалог - по продлению особого статуса Донбасса - в рамках контактной группы не состоялся. По словам и. о. главы МИД провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Натальи Никоноровой, представляющей республику в политподгруппе, "сегодняшний раунд переговоров политической группы не принес, к сожалению, иных результатов, кроме очередного подтверждения отсутствия намерений Киева урегулировать конфликт мирным путем". "Несмотря на острую необходимость, которая признается всем мировым сообществом, приступить к конкретному обсуждению основного вопроса повестки дня - продления срока действия закона об особом статусе Донбасса, - Украина продолжает уклоняться от конструктивного диалога с представителями республик", - сообщила она.

Между тем действие закона об особом статусе Донбасса, который является ключевым во всем комплексе мер по политическому урегулированию конфликта, истекает уже 18 октября, и 4 октября в Верховную раду был внесен законопроект, который продлевает его еще на год. В этой ситуации отказ Киева от диалога по закону с представителями ДНР и ЛНР воспринимается в провозглашенных республиках как ставка руководства Украины на силовой сценарий. "Откровенное саботирование переговорного процесса со стороны Украины и отказ от диалога говорит о явном игнорировании единственной на сегодня возможности мирного урегулирования в пользу силового сценария", - подчеркнула Никонорова.

Гибнут мирные жители

Отмечая тенденцию сокращения нарушений режима перемирия, Сайдик назвал цифры потерь. По данным ООН, в сентябре в зоне конфликта погибли двое мирных жителей, еще 16 человек получили ранения. "Тем не менее даже одна жертва - это много", - подчеркнул спецпредставитель главы ОБСЕ.

Он также признал, что пока рано говорить о том, что ситуация в зоне конфликта стабильная. "Контактная группа будет прилагать все усилия для поддержания режима бессрочного прекращения огня", - указал он.

Сайдик также отдельно обратил внимание журналистов на недопустимость попыток ставить под сомнение деятельность наблюдателей ОБСЕ в регионе. "Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ - незаменимая часть процесса по мирному урегулированию, - сказал он. - Важно избегать любых публичных дискуссий, которые ставили бы под сомнение надежность и конструктивность работы миссии".

В целом, по его мнению, в сфере безопасности остается еще много вопросов. Это и "соблюдение режима прекращения огня, и возможности отведения сил, и вопросы защиты гражданской инфраструктуры, создания вокруг них зон безопасности".

В свою очередь полпред РФ Борис Грызлов обратил внимание на то, что Украина по-прежнему не выполняет обязательства по разведению сил у Станицы Луганской, а также обвинил украинских силовиков в том, что перемирие на линии разделения сторон конфликта в Донбассе нарушается преимущественно по их вине. При этом, по словам Грызлова, командование Вооруженных сил Украины не вводит ответственность за нарушения режима прекращения огня, "отказывается от публикации приказов о дисциплинарной ответственности" за такие нарушения.

Компромисс не найден

Еще перед началом встречи представитель уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Михаил Чаплыга сообщил ТАСС, что контактная группа на сегодняшнем заседании в Минске обсудит в качестве приоритетного вопрос обмена пленными. При этом он выразил надежду, что стороны все-таки "найдут какой-то компромисс".

Так, по итогам прошлой встречи 20 сентября представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко сообщила о готовности обменять 313 удерживаемых сторонников провозглашенных республик Донбасса на 88 силовиков, задержанных на неподконтрольных территориях. В свою очередь уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова назвала другие цифры. По ее данным, представители Украины готовы передать 203 человека.

Тем не менее прорыва не произошло. Представитель провозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева заявила, что украинская сторона не изменила своей позиции.

"Обсуждали списки на обмен. Камень преткновения - позиция украинской стороны, которая делит удерживаемых лиц по категориям", - пояснила Кобцева.

"Мы категорически против деления удерживаемых лиц по категориям, в минских соглашениях нет категорий, мы настаиваем на обмене всех подтвержденных удерживаемых лиц на всех подтвержденных лиц", - подчеркнула она.

Сам же Мартин Сайдик на итоговом брифинге лишь проинформировал о предстоящей поездке координатора гуманитарной подгруппы от ОБСЕ Тони Фриша в Луганскую область, чтобы лично посетить места содержания пленных.

Круглый стол по экологии

Экономическая подгруппа обсудила вопросы экологии, "в частности предложение, которое поддерживается австрийским представительством ОБСЕ, о созыве круглого стола экспертов по охране окружающей среды в Донбассе", сообщил Сайдик.

Он также информировал, что на подгруппе рассматривались "вопросы водоснабжения в системе "Карбонит" (Луганск) и "Воды Донбасса" (Донецк), а также упрощение процедуры расчета за поставки воды".

Следующая встреча контактной группы состоится 18 октября, в день, когда прекращает действие закон об особом статусе Донбасса.