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СМИ: глава Каталонии подал иск против генпрокурора Испании

Международная панорама
4 октября, 20:33 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 4, октября. /ТАСС

Начальник ведомства ранее вызвал на допрос всех мэров населенных пунктов автономии, которые оказали содействие проведению референдума о независимости

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МАДРИД, 4 октября. /ТАСС/. Глава Каталонии Карлес Пучдемон подал иск против генерального прокурора Испании Хосе Мануэля Масы за то, что он вызвал на допрос в качестве подозреваемых всех мэров населенных пунктов региона, которые согласились оказать содействие проведению референдума о независимости.

Об этом сообщило в среду агентство Europa Press.

По его информации, Пучдемона также не устроило, что прокуратура давала приказы полиции, посягая на судебные полномочия. Иск был подан в Верховный суд Каталонии. Глава автономии полагает, что речь идет о злоупотреблении властью и незаконном исполнении полномочий.

Ранее Маса решил вызвать на допрос в качестве подозреваемых порядка 700 мэров населенных пунктов автономии, которые согласились оказать содействие проведению плебисцита. Кроме того, Генпрокуратура подготовила инструкции для сотрудников правоохранительных органов, чтобы не допустить плебисцита.

В воскресенье в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе из состава Испании. Участие в нем приняли 2,26 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев. 90% участников голосования высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным, тогда как в Барселоне еще до голосования заявили, что плебисцит будет иметь законную и юридически обязывающую силу.

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