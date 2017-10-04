СМИ: глава Каталонии подал иск против генпрокурора Испании

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МАДРИД, 4 октября. /ТАСС/. Глава Каталонии Карлес Пучдемон подал иск против генерального прокурора Испании Хосе Мануэля Масы за то, что он вызвал на допрос в качестве подозреваемых всех мэров населенных пунктов региона, которые согласились оказать содействие проведению референдума о независимости.
Об этом сообщило в среду агентство Europa Press.
По его информации, Пучдемона также не устроило, что прокуратура давала приказы полиции, посягая на судебные полномочия. Иск был подан в Верховный суд Каталонии. Глава автономии полагает, что речь идет о злоупотреблении властью и незаконном исполнении полномочий.
Ранее Маса решил вызвать на допрос в качестве подозреваемых порядка 700 мэров населенных пунктов автономии, которые согласились оказать содействие проведению плебисцита. Кроме того, Генпрокуратура подготовила инструкции для сотрудников правоохранительных органов, чтобы не допустить плебисцита.
В воскресенье в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе из состава Испании. Участие в нем приняли 2,26 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев. 90% участников голосования высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным, тогда как в Барселоне еще до голосования заявили, что плебисцит будет иметь законную и юридически обязывающую силу.