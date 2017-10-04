В Киеве задержан журналист телеканала НТВ

ХК "Локомотив" обыграл московское "Динамо" в первом матче под руководством КвартальноваСпорт 4 октября, 21:53
Google представила новые модели смартфона, ноутбука и других устройствЭкономика и бизнес 4 октября, 21:52
Биография экс-губернатора Приморского края Владимира МиклушевскогоБиографии и справки 4 октября, 21:40
Путин освободил от должности губернатора Приморского края МиклушевскогоПолитика 4 октября, 21:39
Выход на экраны фильма "Форсаж 9" отложен на годКультура 4 октября, 21:26
Уругвай, Парагвай и Аргентина совместно объявили о подаче заявки на ЧМ-2030 по футболуСпорт 4 октября, 21:21
Минобороны запретит военнослужащим выкладывать селфи и геолокацию в соцсетяхАрмия и ОПК 4 октября, 21:15
Постпред РФ: НАТО пытается искусственно завысить число участников учений "Запад-2017"Политика 4 октября, 21:08
Диагноз "рак легких" у Караченцова не подтвержденОбщество 4 октября, 20:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Корреспондент программы "Центральное телевидение" российского телеканала НТВ Вячеслав Немышев в среду задержан в Киеве и находится в одном из отделений полиции.
Об этом говорится в сообщении на сайте телеканала.
"Корреспондент "Центрального телевидения" Вячеслав Немышев находится в одном из отделений полиции украинской столицы. В Киеве он выполнял редакционное задание", - указано в сообщении.
На НТВ уточнили, что корреспондента задержали во время записи фрагмента репортажа. Неизвестный блокировал место съемки, а затем потребовал от сотрудников полиции задержать журналиста. Позже, по данным телеканала, стало известно, что инициатор задержания может иметь отношение к украинским националистическим организациям. В настоящий момент, по информации НТВ, Немышева допрашивают сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).
Задержание российских журналистов на Украине носит регулярный характер. В августе этого года в Киеве задержали, а позже выдворили из страны специального корреспондента Первого канала Анну Курбатову. В СБУ тогда сообщали, что ее сюжеты "вредили национальным интересам".