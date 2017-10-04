В Киеве задержан журналист телеканала НТВ

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Корреспондент программы "Центральное телевидение" российского телеканала НТВ Вячеслав Немышев в среду задержан в Киеве и находится в одном из отделений полиции.

Об этом говорится в сообщении на сайте телеканала.

"Корреспондент "Центрального телевидения" Вячеслав Немышев находится в одном из отделений полиции украинской столицы. В Киеве он выполнял редакционное задание", - указано в сообщении.

На НТВ уточнили, что корреспондента задержали во время записи фрагмента репортажа. Неизвестный блокировал место съемки, а затем потребовал от сотрудников полиции задержать журналиста. Позже, по данным телеканала, стало известно, что инициатор задержания может иметь отношение к украинским националистическим организациям. В настоящий момент, по информации НТВ, Немышева допрашивают сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).

Задержание российских журналистов на Украине носит регулярный характер. В августе этого года в Киеве задержали, а позже выдворили из страны специального корреспондента Первого канала Анну Курбатову. В СБУ тогда сообщали, что ее сюжеты "вредили национальным интересам".