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Аятолла Хаменеи: Иран и Турция должны не допустить независимости Иракского Курдистана

Международная панорама
4 октября, 21:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

По мнению руководителя Ирана, референдум в регионе послужил интересам США и Израиля

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Иран и Турция должны принять все необходимые меры, чтобы не допустить отделения курдской автономии Ирака в результате прошедшего там референдума.

Об этом на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Тегеране заявил руководитель и духовный лидер Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи, передает телеканал Al Sumaria.

По убеждению Хаменеи, плебисцит в Иракском Курдистане послужил интересам "Вашингтона и Тель-Авива, стремящихся создать в регионе новый Израиль". "Иран и Турция должны принять все возможные меры для противостояния этому [созданию независимого государства]", - сказал он.

Президент Турции провел в среду переговоры со своим иранским коллегой Хасаном Роухани. Главы государств в итоговом коммюнике подтвердили приверженность территориальному единству Ирака, отметив готовность поддержать любые шаги федерального правительства для сохранения единства арабской страны.

Референдум о независимости Иракского Курдистана, против которого категорически высказалось иракское правительство, прошел 25 сентября. Курдская Высшая независимая избирательная комиссия по референдуму и выборам объявила в среду, что свыше 90% избирателей, участвовавших в плебисците, высказались за отделение от Ирака. В Эрбиле заявили о готовности заморозить итоги плебисцита на два года и начать диалог с Багдадом для разрешения противоречий. Федеральные власти отказываются от переговоров до отмены результатов референдума.

Против плебисцита, помимо самих центральных иракских властей, выступили многие государства, в первую очередь соседи - Иран и Турция. За последнюю неделю ВС Ирака провели с военными Турции и Ирана совместные учения на границе с курдской автономией, Анкара и Тегеран прекратили авиасообщение с Иракским Курдистаном.

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Хаменеи, Али Роухани, Хасан Эрдоган, Реджеп Тайип
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