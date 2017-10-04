Аятолла Хаменеи: Иран и Турция должны не допустить независимости Иракского Курдистана

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Иран и Турция должны принять все необходимые меры, чтобы не допустить отделения курдской автономии Ирака в результате прошедшего там референдума.

Об этом на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Тегеране заявил руководитель и духовный лидер Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи, передает телеканал Al Sumaria.

По убеждению Хаменеи, плебисцит в Иракском Курдистане послужил интересам "Вашингтона и Тель-Авива, стремящихся создать в регионе новый Израиль". "Иран и Турция должны принять все возможные меры для противостояния этому [созданию независимого государства]", - сказал он.

Президент Турции провел в среду переговоры со своим иранским коллегой Хасаном Роухани. Главы государств в итоговом коммюнике подтвердили приверженность территориальному единству Ирака, отметив готовность поддержать любые шаги федерального правительства для сохранения единства арабской страны.

Референдум о независимости Иракского Курдистана, против которого категорически высказалось иракское правительство, прошел 25 сентября. Курдская Высшая независимая избирательная комиссия по референдуму и выборам объявила в среду, что свыше 90% избирателей, участвовавших в плебисците, высказались за отделение от Ирака. В Эрбиле заявили о готовности заморозить итоги плебисцита на два года и начать диалог с Багдадом для разрешения противоречий. Федеральные власти отказываются от переговоров до отмены результатов референдума.

Против плебисцита, помимо самих центральных иракских властей, выступили многие государства, в первую очередь соседи - Иран и Турция. За последнюю неделю ВС Ирака провели с военными Турции и Ирана совместные учения на границе с курдской автономией, Анкара и Тегеран прекратили авиасообщение с Иракским Курдистаном.