Демократы США представили законопроект, запрещающий повышать скорострельность оружия

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Демократы из Сената Конгресса США внесли в среду законопроект, ликвидирующий лазейку в законодательстве, позволяющую с легкостью модифицировать полуавтоматическое оружие таким образом, чтобы его скорострельность достигала показателей автоматического оружия, которое запрещено для продажи гражданскому населению в стране уже на протяжении 30 лет.

Об этом говорится в распространенном заявлении автора инициативы, старшего демократа спецкомитета верхней палаты Конгресса США по разведке Дайэн Файнстайн. Документ поддержали свыше 20 ее однопартийцев, выступающих за ужесточение законодательства по продаже оружия в Соединенных Штатах.

"На наших глазах произошел самый кровопролитный случай стрельбы по людям в новейшей истории США, в результате которого погибли и получили ранения около 600 человек. Американская концертная площадка стала полем боя. Мы обязаны положить этому конец", - отметила Файнстайн.

По ее словам, "лазейка в законодательстве" позволяет преступникам переделывать оружие для стрельбы в автоматическом режиме - "со скорострельностью от 400 до 800 пуль в минуту". Сенатор подчеркнула, что причиной таких изменений может стать только желание "убить как можно больше людей". "Необходимо ликвидировать возможность без особого труда и с малыми затратами переделать разрешенное законом оружие в то, что по сути является пулеметом", - рассказала она о своем законопроекте.

Файнстайн объясняет, что Стивен Пэддок, устроивший стрельбу в Лас-Вегасе (штат Невада), установил приспособления для увеличения скорострельности на 12 единиц имевшегося при нем оружия. Речь идет о сложном типе приклада с курком, который при определенном положении действует на спусковой механизм полуавтоматического оружия так, что стрелку не требуется нажимать на спусковой крючок каждый раз, чтобы сделать выстрел. Такое оружие может выпускать до 800 пуль в минуту. При этом скорострельность оригинала достигает лишь 45-60 пуль в минуту.

Законопроект демократов запрещает владение, продажу, перевозку, импорт, производство подобных устройств. В инициативе особо оговорено, что документ не касается оружия правоохранительных органов.

В ночь на понедельник во время концерта неподалеку от гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба. По данным полиции, огонь с 32-го этажа отеля вел 64-летний житель Невады Стивен Пэддок. Он покончил с собой до прибытия стражей порядка. Жертвами трагедии, согласно последней информации, стали 58 человек, более 520 пострадали.