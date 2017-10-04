Глава Каталонии: жители автономии разочарованы позицией короля Испании по референдуму

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БАРСЕЛОНА, 4 октября. /ТАСС/. Жители Каталонии глубоко разочарованы позицией, которую занял король Испании Филипп VI в споре между властями автономии и испанским правительством после референдума о независимости. Об этом глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил в среду в официальном телевизионном обращении к гражданам, которое транслировал каталонский телеканал TV3.
"Хочу обратиться напрямую к Его Величеству, на языке, который, я знаю, вы понимаете, знаете и на котором говорите", - сказал Пучдемон на каталонском.
"Итак, нет, - продолжил он. - Своим вчерашним решением вы разочаровали людей в Каталонии, которые ценят вас и в трудные моменты помогали вам. Людей, которые ожидали от вас другого тона, ожидали призыва к диалогу и согласию".
По мнению Пучдемона, испанский монарх стал на сторону премьер-министра Мариано Рахоя и теперь делит ответственность за проводимую правительством политику, которая, по его мнению, "была катастрофической в отношении Каталонии".
"Мы не разделяем послание главы государства, после которого политика Мариано Рахоя становится его политикой", - сказал глава автономии, добавив, что, как он полагает, Рахой "сознательно игнорирует, что каталонцы думают не так, как он, и что они становятся жертвами полицейского насилия".
Во вторник король Испании Филипп VI выступил с чрезвычайным телевизионным обращением к подданным. Как он подчеркнул, власти Каталонии нарушают конституцию страны.
Он добавил, что каталонцы могут рассчитывать "на полную поддержку остальных испанцев". Монарх напомнил о "твердой приверженности короны конституции и единству Испании".
"Мы переживаем очень серьезную ситуацию в нашей демократической жизни", - отметил Филипп VI. Он обратил внимание на то, что происходящее в Каталонии "может поставить под угрозу экономическую стабильность" региона и Испании в целом.
"Это сложная ситуация, но мы ее преодолеем, - добавил король. - Мы верим в нашу страну".
В воскресенье в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе из состава Испании. Участие в нем приняли 2,26 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев. При этом 90% участников голосования высказались за независимость.
Мадрид считает этот референдум нелегитимным, тогда как в Барселоне еще до голосования заявили, что плебисцит будет иметь законную и юридически обязывающую силу. В понедельник, 9 октября Пучдемон должен выступить с официальным обращением перед парламентом Каталонии, сообщив депутатам окончательные итоги выборов и изложив план дальнейших действий.
По закону у собрания будет 48 часов на инициацию процедуры одностороннего провозглашения независимости. В своем нынешнем видеообращении глава Каталонии ни слова не сказал о предстоящем выступлении в парламенте.