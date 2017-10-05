Посол Ирака в РФ: вооруженный конфликт между курдами и Багдадом в настоящее время исключен

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Вооруженный конфликт между официальным Багдадом и Иракским Курдистаном в настоящее время исключен. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Ирака в РФ Хайдар Мансур Хади.
"В настоящее время он полностью исключен", - сказал он, отвечая на вопрос, возможен ли вооруженный конфликт между силами правительства Ирака и курдами после проведения референдума в Иракском Курдистане.
При этом дипломат указал, что "правительство Ирака имеет все возможности, чтобы обеспечить стабильность и единство страны". "Парламент Ирака наделяет правительство возможностью использовать все необходимые средства, включая военные меры, но это полностью исключено", - отметил он.
"Я думаю, обе стороны осознают, что такой конфликт имел бы негативные последствия как для той, так и для другой стороны", - заметил посол, добавив, что тесная координация иракских войск и курдских военизированных отрядов "пешмерга" в борьбе с ИГ (группировка "Исламское государство", запрещена в РФ) также уменьшает вероятность подобного конфликта.