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Посол Ирака в РФ: вооруженный конфликт между курдами и Багдадом в настоящее время исключен

Международная панорама
5 октября, 0:01 UTC+3

При этом Хайдар Мансур Хади указал, что "правительство Ирака имеет все возможности, чтобы обеспечить стабильность и единство страны"

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Вооруженный конфликт между официальным Багдадом и Иракским Курдистаном в настоящее время исключен. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Ирака в РФ Хайдар Мансур Хади.

"В настоящее время он полностью исключен", - сказал он, отвечая на вопрос, возможен ли вооруженный конфликт между силами правительства Ирака и курдами после проведения референдума в Иракском Курдистане.

При этом дипломат указал, что "правительство Ирака имеет все возможности, чтобы обеспечить стабильность и единство страны". "Парламент Ирака наделяет правительство возможностью использовать все необходимые средства, включая военные меры, но это полностью исключено", - отметил он.

"Я думаю, обе стороны осознают, что такой конфликт имел бы негативные последствия как для той, так и для другой стороны", - заметил посол, добавив, что тесная координация иракских войск и курдских военизированных отрядов "пешмерга" в борьбе с ИГ (группировка "Исламское государство", запрещена в РФ) также уменьшает вероятность подобного конфликта.

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Борьба с "Исламским государством" Референдум в Иракском Курдистане
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