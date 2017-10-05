Посол Ирака в РФ: Багдад в вопросе Киркука будет действовать в рамках конституции

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. В вопросе Киркука все действия правительства Ирака будут проходить в рамках конституции страны. Об этом заявил в интервью ТАСС иракский посол в Москве Хайдар Мансур Хади.
"Конечно, вопрос Киркука очень чувствительный. На мой взгляд, в конституции говорится ясно по Киркуку и другим территориям, что в их отношении должны действовать договоренности о совместном управлении между федеральным правительством и правительством Курдистана. И задача правительства Ирака заключается в том, чтобы именно так и было, - сказал он. - И именно поэтому парламент Ирака дал полномочия правительству и премьер-министру направить солдат в Киркук, чтобы остановить там любые передвижения военного характера. И именно это и произойдет".
При этом дипломат подчеркнул, что все действия в Киркуке будут предприниматься строго в рамках конституции Ирака и действующего законодательства.