СМИ: в Стамбуле задержан сотрудник генконсульства США из-за связей с FETO

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АНКАРА, 5 октября. /ТАСС/. Силы безопасности Турции задержали сотрудника генконсульства США в Стамбуле, подозреваемого в связях с организацией FETO ("Террористическая организация фетхуллахистов" - прим. ТАСС), которую обвиняют в организации госпереворота в Турции в июле 2016 года. Об этом сообщила в среду газета Sabah.
По ее данным, задержанному Метину Топузу предъявлены обвинения в "нарушении конституции" и "попытке сместить правительство Турецкой Республики". По данным следствия, Топуз связывался с известными полицейскими начальниками, аффилированными с фетхуллахистами, а также со бывшим турецким прокурором Зекерией Озом, который также связан с FETO. В прошлом Оз расследовал резонансные дела, в том числе о крупномасштабной коррупции в правительственных кругах. Сейчас он находится в Германии.
15 июля 2016 года группа солдат и офицеров из ВС Турции предприняла попытку государственного переворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре; погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тысяч получили ранения. В подготовке путча и реализации этих планов Анкара обвиняет исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, с 1999 года проживающего в США, и ассоциированную с ним организацию ФЕТО.