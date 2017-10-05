Посол Ирака в РФ: Багдад настаивает на выходе курдов с территорий, отбитых у ИГ

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Правительство Ирака настаивает на выходе курдских подразделений с территорий, занятых ими после освобождения от "Исламского государства" (ИГ - запрещенная в РФ террористическая группировка), и предпримет все меры в рамках конституции, чтобы этого добиться. Об этом заявил в интервью ТАСС иракский посол в Москве Хайдар Мансур Хади.
"Премьер-министр Ирака четко заявил руководству Курдистана, что они должны выйти из районов, занятых ими после освобождения от ИГ, - отметил дипломат. - Правительство сделает все в рамках конституции, предпримет все предусмотренные законом меры, чтобы добиться этого".