Лукашенко и Мадуро обсудят в Минске возможности развития сотрудничества

МИНСК, 5 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александра Лукашенко встретится в четверг с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, который прибывает в республику с официальным визитом. Об этом проинформировала пресс-служба белорусского лидера.

"Главы государств сначала встретятся в формате "один на один", а затем в расширенном составе с участием членов делегаций, - говорится в сообщении. - Стороны рассмотрят широкий комплекс вопросов торгово-экономического сотрудничества, в том числе реализацию двусторонних проектов".

В пресс-службе пояснили, что речь пойдет о функционировании совместных сборочных производств, развитии взаимодействия в сельскохозяйственной, строительной, нефтегазовой и других сферах. "Отдельное внимание будет уделено международной повестке дня", - отметили в пресс- службе. Планируется, что Мадуро примет участие в церемонии открытия в Минске памятника национальному герою Венесуэлы Симону Боливару.

Новые возможности

Посол Белоруссии в Венесуэле Олег Паферов в интервью агентству БелТА выразил мнение, что визит президента Венесуэлы позволит найти новые пути для развития связей между двумя странами, которые в текущем году отметили 20-летие со дня установления дипломатических отношений. По его словам, за эти годы было подписано более 30 двусторонних документов в различных сферах, в том числе касающиеся сотрудничества в промышленности. "Мы построили заводы по сборке автомобилей МАЗ, тракторов, дорожной техники, - сказал дипломат. - Планируем довести степень локализации до 60%, что позволит без налогов поставлять технику на МЕРКОСУР (общий рынок стран Южной Америки - прим. ТАСС)".

Дипломат напомнил, что белорусы возвели в Венесуэле кирпичный завод, на очереди - завод по утилизации аккумуляторных батарей. Активно развивается сотрудничество в строительной сфере. По словам Паферова, Белоруссия является лидером среди стран по строительству жилья в Венесуэле. "Заключены договоры на строительство 20 тыс. квартир, сейчас уже сданы 7,9 тыс.", - сказал он.

Белорусы также строят в Венесуэле агрогородок по белорусской модели, где будут выращивать и производить сельскохозяйственную продукцию. Посол считает, что белорусской стороне необходимо устанавливать более тесные культурные связи с Венесуэлой и взаимодействие в туристической сфере.

История взаимоотношений

Предыдущий раз президент Венесуэлы посещал Минск летом 2013 года. Его предшественник Уго Чавес был в Белоруссии пять раз: в 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 годах. В декабре 2007 года, марте 2010 года и июне 2012 года состоялись официальные визиты в Венесуэлу Александра Лукашенко, во время которых был подписан ряд важных документов, открыто совместное белорусско-венесуэльское предприятие по добыче нефти в штате Ансоатеги. Лукашенко также посетил Венесуэлу 8 марта 2013 года для участия в траурных мероприятиях в связи со смертью Уго Чавеса.

Прагматичный интерес

У Белоруссии всегда был вполне конкретный интерес к Венесуэле, как к одной из ведущих нефтедобывающих стран. Лукашенко неоднократно указывал на необходимость диверсификации поставок нефти в Белоруссию. Так, на фоне белорусско-российского конфликта, связанного с поставками российской нефти в 2010 году, был подписан контракт на поставку в Белоруссию из Венесуэлы до 10 млн тонн нефти в течение трех лет. Этот проект, казавшийся, на первый взгляд, фантастическим, был реализован.

В Венесуэле были открыты и совместные предприятия такие как "Петролера Беловенесолана", "МАЗ ВЕН", "ВенеМинск Тракторес", торговый дом "Венбелком". Основными товарными позициями белорусского экспорта в Венесуэлу являются калийные удобрения, продукция машиностроения, и сухое молоко.