Лукашенко и Мадуро обсудят в Минске возможности развития сотрудничества

В Грозном в День города откроют гостиницу, сквер и сыграют свадьбу 199 молодых парВ стране 5 октября, 1:16
Bild: Юпп Хайнкес снова возглавит футбольный клуб "Бавария"Спорт 5 октября, 0:55
Биография врио губернатора Приморского края Андрея ТарасенкоБиографии и справки 5 октября, 0:54
Ягр подписал контракт с клубом НХЛ "Калгари"Спорт 5 октября, 0:44
Итоги деятельности Владимира Миклушевского на посту губернатора Приморского края. ДосьеПолитика 5 октября, 0:43
Тринадцать команд вновь возьмут старт в баскетбольной Единой лиге ВТБСпорт 5 октября, 0:22
AP: Twitter согласилась дать показания в Конгрессе по приписываемой РФ рекламеМеждународная панорама 5 октября, 0:20
Названы 32 города, которые примут матчи ЧМ-2026 при победе заявки США, Мексики и КанадыСпорт 5 октября, 0:15
Боксер Стиверн станет соперником Уайлдера вместо уличенного в допинге ОртисаСпорт 5 октября, 0:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МИНСК, 5 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александра Лукашенко встретится в четверг с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, который прибывает в республику с официальным визитом. Об этом проинформировала пресс-служба белорусского лидера.
"Главы государств сначала встретятся в формате "один на один", а затем в расширенном составе с участием членов делегаций, - говорится в сообщении. - Стороны рассмотрят широкий комплекс вопросов торгово-экономического сотрудничества, в том числе реализацию двусторонних проектов".
В пресс-службе пояснили, что речь пойдет о функционировании совместных сборочных производств, развитии взаимодействия в сельскохозяйственной, строительной, нефтегазовой и других сферах. "Отдельное внимание будет уделено международной повестке дня", - отметили в пресс- службе. Планируется, что Мадуро примет участие в церемонии открытия в Минске памятника национальному герою Венесуэлы Симону Боливару.
Посол Белоруссии в Венесуэле Олег Паферов в интервью агентству БелТА выразил мнение, что визит президента Венесуэлы позволит найти новые пути для развития связей между двумя странами, которые в текущем году отметили 20-летие со дня установления дипломатических отношений. По его словам, за эти годы было подписано более 30 двусторонних документов в различных сферах, в том числе касающиеся сотрудничества в промышленности. "Мы построили заводы по сборке автомобилей МАЗ, тракторов, дорожной техники, - сказал дипломат. - Планируем довести степень локализации до 60%, что позволит без налогов поставлять технику на МЕРКОСУР (общий рынок стран Южной Америки - прим. ТАСС)".
Дипломат напомнил, что белорусы возвели в Венесуэле кирпичный завод, на очереди - завод по утилизации аккумуляторных батарей. Активно развивается сотрудничество в строительной сфере. По словам Паферова, Белоруссия является лидером среди стран по строительству жилья в Венесуэле. "Заключены договоры на строительство 20 тыс. квартир, сейчас уже сданы 7,9 тыс.", - сказал он.
Белорусы также строят в Венесуэле агрогородок по белорусской модели, где будут выращивать и производить сельскохозяйственную продукцию. Посол считает, что белорусской стороне необходимо устанавливать более тесные культурные связи с Венесуэлой и взаимодействие в туристической сфере.
Предыдущий раз президент Венесуэлы посещал Минск летом 2013 года. Его предшественник Уго Чавес был в Белоруссии пять раз: в 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 годах. В декабре 2007 года, марте 2010 года и июне 2012 года состоялись официальные визиты в Венесуэлу Александра Лукашенко, во время которых был подписан ряд важных документов, открыто совместное белорусско-венесуэльское предприятие по добыче нефти в штате Ансоатеги. Лукашенко также посетил Венесуэлу 8 марта 2013 года для участия в траурных мероприятиях в связи со смертью Уго Чавеса.
У Белоруссии всегда был вполне конкретный интерес к Венесуэле, как к одной из ведущих нефтедобывающих стран. Лукашенко неоднократно указывал на необходимость диверсификации поставок нефти в Белоруссию. Так, на фоне белорусско-российского конфликта, связанного с поставками российской нефти в 2010 году, был подписан контракт на поставку в Белоруссию из Венесуэлы до 10 млн тонн нефти в течение трех лет. Этот проект, казавшийся, на первый взгляд, фантастическим, был реализован.
В Венесуэле были открыты и совместные предприятия такие как "Петролера Беловенесолана", "МАЗ ВЕН", "ВенеМинск Тракторес", торговый дом "Венбелком". Основными товарными позициями белорусского экспорта в Венесуэлу являются калийные удобрения, продукция машиностроения, и сухое молоко.