AP: Twitter согласилась дать показания в Конгрессе по приписываемой РФ рекламе

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. Представители компании Twitter, владеющей одноименным сервисом микроблогов, согласились дать показания членам спецкомитета по разведке Сената Конгресса, ведущего разбирательство по поводу приписываемых Москве попыток вмешательства в ход прошлогодней предвыборной кампании в США.

Об этом сообщило в среду агентство Associated Press (AP).

По данным его источников, речь идет о публичных слушаниях, которые запланированы на 1 ноября. Спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса также пригласил представителей соцсети выступить перед его членами в этом месяце. Дала ли компания согласие на это, AP не уточняет.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщила, что в соцсети Facebook также ответили согласием на приглашение выступить в сенатском комитете по разведке. Кроме того, в обеих палатах Конгресса пригласили для дачи показаний и корпорацию Google.

6 сентября Алекс Стамос, отвечающий за безопасность в Facebook, выступил с утверждением, что в период прошлогодних американских выборов некая российская структура потратила $100 тыс. на распространение в соцсети рекламных сообщений политического характера посредством создания ложных учетных записей и страниц. По его словам, согласно проведенному компанией анализу за период с июня 2015 по май 2017 года, упомянутые аккаунты были связаны друг с другом и ими, вероятно, управляли из России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не имеет никакого отношения к размещению политической рекламы в социальной сети и не знает, кто стоит за такими заказами.