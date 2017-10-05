Трюдо: Канада пересмотрит процедуру приема беженцев после теракта в Эдмонтоне

ОТТАВА, 5 октября. /ТАСС/. Канадские власти намерены пересмотреть процедуру приема документов о предоставлении статуса беженцев мигрантам после теракта в Эдмонтоне (провинция Альберта), который совершил сомалийский беженец, приехавший в Канаду из США. Об этом в среду заявил премьер-министр Джастин Трюдо в ходе заседания национального парламента.

"Мы изучаем всю систему и будем размышлять над тем, нужно ли нам в будущем действовать по-другому, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос членов парламента. - Приоритет всегда отдается защите ценностей и прав канадцев с одновременным поддержанием безопасности наших сообществ".

Во вторник стало известно, что исполнителя теракта в Эдмонтоне - 30-летнего сомалийского беженца Абдулахи Хасана Шарифа - должны были депортировать из США еще в 2011 году, но он подал апелляцию и смог уехать в Канаду. Американо-канадскую границу он пересек легально в 2012 году и подал в Канаде заявление на предоставление ему статуса беженца.

1 октября этот человек, вооруженный ножом, совершил в Эдмонтоне нападение на полицейского, затем сбил на автомобиле четырех пешеходов и был задержан. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал случившееся терактом. 3 октября Шариф впервые предстал перед судом в Эдмонтоне. Ему инкриминируются пять попыток убийства, четыре случая нанесения тяжких телесных повреждений, опасное вождение автомобиля и хранение оружия, но до сих пор не предъявлены обвинения в терроризме.

Слушания по этому делу начнутся не позднее 14 ноября, так как Шарифу нужно найти адвоката. В понедельник полицейский суперинтендант провинции Альберта Стейси Тэлбот заявила, что обвинения в терроризме могут быть предъявлены Шарифу в ближайшее время после полного проведения расследования. "Мы все еще на начальной стадии расследования, - сказала она. - Дела о терроризме очень сложны, если будут основания, мы предъявим [ему] соответствующие обвинения".