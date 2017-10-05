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Совет по контролю над игорным бизнесом включился в расследование трагедии в Лас-Вегасе

Международная панорама
5 октября, 1:26 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 5, октября. /ТАСС

Ведомство изучает данные о том, были ли у Стивена Пэддока какие-либо конфликты, связанные с тем, что он играл в казино и делал высокие ставки

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НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. Совет по контролю над игорным бизнесом подключился к расследованию мотивов, по которым 64-летний Стивен Пэддок в минувшее воскресенье открыл огонь по посетителям фестиваля кантри-музыки.

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Как сообщило в среду информационное агентство Associated Press, это ведомство, контролирующее деятельность казино, изучает данные о том, были ли у Пэддока какие-либо конфликты, связанные с тем, что он играл в казино и делал высокие ставки.

Как сообщил в интервью АР председатель Совета по контролю за игорным бизнесом Амос Бэрнетт, информация об игорных привычках Пэддока будет получена у владельцев казино.

По его словам, пока у следователей нет четкого представления о том, как вел себя Пэддок во время посещений казино.

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