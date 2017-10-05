Конституционная ассамблея представит предложения по новому основному закону Венесуэлы

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Венесуэльская Конституционная ассамблея (КА) представит свои предложения по новому основному закону страны на следующей неделе. Об этом заявила в среду председатель однопалатного учредительного органа Дельси Родригес.
"Будут проанализированы 10 законов", - цитирует Родригес сайт радиостанции Union Radio. Кроме того, будет представлен "Закон против ненависти, нетерпимости и за мирное сосуществование". По словам политика, он прошел через этап "глубокого обсуждения на всей территории страны". "На следующей неделе этот важный закон будет получать одобрение", - указала Родригес, добавив, что он "позволит Венесуэле оказаться на передовых позициях в том, что касается регулирования и контроля в этой области".
КА, созванная по решению президента Николаса Мадуро без проведения предварительного референдума, была избрана 30 июля. Оппозиция бойкотировала участие в этих выборах. Проведение голосования было встречено неодобрением со стороны международного сообщества. США назвали выборы в КА "ударом по демократии во всем полушарии" и ввели санкции против Мадуро.
В середине августа в Перу состоялась встреча глав МИД и представителей стран Южной, Центральной и Северной Америки, посвященная ситуации в Венесуэле. В совместном заявлении участники заседания указали, что не признают КА и все решения, которые она примет.