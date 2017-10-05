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США не комментируют данные о том, что Трамп назвал Нетаньяху препятствием на пути к миру

Международная панорама
5 октября, 1:36 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 5, октября. /ТАСС

Газета Haaretz сообщила, что президент США жаловался на неконструктивные подходы премьер-министра Израиля к урегулированию палестино-израильского конфликта

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ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Госдепартамент отказался комментировать сведения о том, что президент Дональд Трамп назвал позицию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху более крупным препятствием на пути к миру на Ближнем Востоке, чем взгляды президента Государства Палестина Махмуда Аббаса.

"Мне не известно об этих комментариях [Трампа]", - утверждала в среду на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт. Ее попросили прокомментировать публикацию в газете Haaretz, в которой говорилось, что Трамп в сентябре в разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке жаловался на неконструктивные подходы Нетаньяху к урегулированию палестино-израильского конфликта. При этом Трамп якобы заявил, что действия Нетаньяху являются в плане движения к миру в регионе "большей проблемой", чем шаги Аббаса. "Я этого не слышала", - сказала Науэрт по поводу данного материала Haaretz и изложенных в нем высказываний американского лидера.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства США также подтвердила, что, с точки зрения Вашингтона, "несдержанная поселенческая деятельность" Израиля на оккупированных палестинских территориях "не укрепляет перспективы мира". "Наша позиция по данному вопросу не изменилась. Президент концентрирует внимание на оказании сторонам помощи в выработке исторической мирной сделки", - заверила Науэрт.

Между тем в окружении главы администрации США по существу отрицали, что Трамп произносил приписываемое ему газетой Haaretz. "Президент сказал [на встрече с Гутерришем], что, по его ощущению, обе стороны [ближневосточного конфликта] хотят добиться мира, и что он по-прежнему с оптимизмом смотрит на перспективу заключения прочной договоренности о мире. Мы концентрируем внимание на своих продуктивных переговорах, а не на шуме, создаваемом теми, кто стремится испортить [движение к миру]", - сказал газете Hill высокопоставленный сотрудник аппарата Белого дома.

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Персоны
Аббас, Махмуд Трамп, Дональд Нетаньяху, Биньямин
Страны
США Израиль Палестина
Темы
Палестино-израильский конфликт
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