Гуманитарный конвой ООН доставил помощь жителям двух населенных пунктов Сирии

Парламент Канады принял "Закон имени Сергея Магнитского"Международная панорама 5 октября, 2:00
Еремина и Мельникова вышли в финал личного многоборья ЧМ по спортивной гимнастикеСпорт 5 октября, 1:40
Бомбардировщики Ту-22М3 в ходе учений впервые выполнили посадку на аэродром АнадырьАрмия и ОПК 5 октября, 1:28
В Грозном в День города откроют гостиницу, сквер и сыграют свадьбу 199 молодых парВ стране 5 октября, 1:16
Bild: Юпп Хайнкес снова возглавит футбольный клуб "Бавария"Спорт 5 октября, 0:55
Биография врио губернатора Приморского края Андрея ТарасенкоБиографии и справки 5 октября, 0:54
Ягр подписал контракт с клубом НХЛ "Калгари"Спорт 5 октября, 0:44
Итоги деятельности Владимира Миклушевского на посту губернатора Приморского края. ДосьеПолитика 5 октября, 0:43
Мединский надеется на профессионализм ВАК и Минобрнауки в решении по его диссертацииНаука 5 октября, 0:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ООН, 5 октября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Гуманитарный конвой ООН, Сирийского общества Красного Полумесяца и Международного комитета Красного Креста впервые за два с половиной месяца доставил гуманитарную помощь для 89 тыс. жителей двух населенных пунктов в провинциях Хомс и Хама. Как заявили в канцелярии генерального секретаря ООН, трем организациям в очередной раз не позволили загрузить в автоколонну необходимое количество лекарств.
"Совместный гуманитарный конвой ООН, Сирийского общества Красного Полумесяца и Международного комитета Красного Креста доставил жизненно необходимую помощь для 89 тыс. нуждающихся людей в населенных пунктах Эль-Хула в провинции Хомс и Харбинафса в провинции Хама. Помощь состояла из продовольствия, медикаментов, воды, предметов гигиены и других основных гуманитарных товаров", - говорится в сообщении.
В ООН отметили, что гуманитарным сотрудникам в очередной раз не позволили погрузить "некоторые предметы здравоохранения", либо их "количество было ограничено". "В последний раз помощь в этот район доставлялась 15 июля 2017 года", - уточнили в канцелярии генсека. В этой связи во всемирной организации призвали стороны конфликта в Сирии обеспечить "безопасный, беспрепятственный и постоянный доступ" во все районам страны, в особенности в осажденные населенные пункты, в которых проживают около трех миллионов человек.