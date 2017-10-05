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Гуманитарный конвой ООН доставил помощь жителям двух населенных пунктов Сирии

Международная панорама
5 октября, 1:46 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин

Помощь состояла из продовольствия, медикаментов, воды и предметов гигиены

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ООН, 5 октября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Гуманитарный конвой ООН, Сирийского общества Красного Полумесяца и Международного комитета Красного Креста впервые за два с половиной месяца доставил гуманитарную помощь для 89 тыс. жителей двух населенных пунктов в провинциях Хомс и Хама. Как заявили в канцелярии генерального секретаря ООН, трем организациям в очередной раз не позволили загрузить в автоколонну необходимое количество лекарств.

"Совместный гуманитарный конвой ООН, Сирийского общества Красного Полумесяца и Международного комитета Красного Креста доставил жизненно необходимую помощь для 89 тыс. нуждающихся людей в населенных пунктах Эль-Хула в провинции Хомс и Харбинафса в провинции Хама. Помощь состояла из продовольствия, медикаментов, воды, предметов гигиены и других основных гуманитарных товаров", - говорится в сообщении.

В ООН отметили, что гуманитарным сотрудникам в очередной раз не позволили погрузить "некоторые предметы здравоохранения", либо их "количество было ограничено". "В последний раз помощь в этот район доставлялась 15 июля 2017 года", - уточнили в канцелярии генсека. В этой связи во всемирной организации призвали стороны конфликта в Сирии обеспечить "безопасный, беспрепятственный и постоянный доступ" во все районам страны, в особенности в осажденные населенные пункты, в которых проживают около трех миллионов человек.

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