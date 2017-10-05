СМИ: виновник трагедии в Лас-Вегасе покупал способное вызывать агрессию успокоительное

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. Американец Стивен Пэддок, устроивший стрельбу в Лас-Вегасе (штат Невада), в июне этого года купил прописанное ему успокоительное, которое, предположительно, в определенных ситуациях вызывает у пациентов вспышки агрессии. Об этом сообщила в среду газета Las Vegas Review-Journal.

Как следует из документов, с которыми ознакомились ее журналисты, препарат диазепам прописал Пэддоку 21 июня врач из города Хендерсон (штат Невада) Стивен Уинклер. В его офисе не подтвердили эту информацию. Представители Уинклера отказались сообщить, являлся ли Пэддок его пациентом.

Как отмечает издание, Пэддок приобрел упаковку указанного лекарства под торговой маркой "Валиум" в тот же день. Он выплатил полную стоимость препарата сам, не воспользовавшись медицинской страховкой. Предполагалось, что он должен будет принимать по одной таблетке в день.

Журналисты Las Vegas Review-Journal приводят оценки одного из главных врачей в реабилитационном центре в Лас-Вегасе Мела Пола. По словам специалиста, лекарство, о котором идет речь, может провоцировать у пациентов вспышки агрессии. Алкоголь может усиливать действие препарата. Издание также ссылается на результаты исследований, которые провели ученые в Финляндии в 2015 году. Они также свидетельствуют в пользу наличия связи между диазепамом и агрессивным поведением.

Психиатр Майкл Ферст из Колумбийского университета, в свою очередь, сообщил журналистам газеты, что, по его мнению, препарат, скорее может вызвать некие импульсивные проявления агрессии, нежели побудить человека к продуманным и целенаправленным действиям. Власти ранее отмечали, что Пэддок тщательно подготовился к стрельбе по людям и оборудовал огневые позиции.