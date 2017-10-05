Парламент Канады принял "Закон имени Сергея Магнитского"

ОТТАВА, 5 октября. /ТАСС/. Канадский парламент принял в среду "Закон о жертвах коррумпированных иностранных правительств", или "Закон имени Сергея Магнитского", который является канадской версией американского "Акта о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского". Трансляция итогового голосования велась на официальном сайте парламента Канады.

Закон, в частности, предусматривает замораживание активов и отменяет визы для нарушителей прав человека из числа членов иностранных правительств.

За документ единогласно проголосовали присутствовавшие на заседании 277 членов Палаты общин (нижней палаты). Всего в Палате общин 338 депутатов, в том числе премьер-министр Канады Джастин Трюдо и все члены либерального правительства страны. Для вступления в силу закон должна подписать генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт.

В ходе слушаний указывалось, что "Закон имени Сергея Магнитского" должен быть направлен в первую очередь на чиновников из России, Венесуэлы, Ирана, Вьетнама и Мьянмы, которые занимаются отмыванием денег в Канаде, нарушая права человека в своих странах.

Одним из инициаторов документа также выступила глава МИД Канады Христя Фриланд, которая в ходе предвыборной парламентской кампании 2015 года обещала избирателям, что Либеральная партия, членом которой она является, приложит все силы, чтобы принять канадскую версию американского "Акта о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского".

Развитие сотрудничества между Канадой и Россией было практически полностью приостановлено в 2014 году по инициативе правительства бывшего премьер-министра Стивена Харпера после воссоединения Крыма с РФ и конфликта на востоке Украины.

Американская версия

"Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского" (краткое название "Акт Магнитского") был инициирован сенатором-демократом Бенджамином Кардином и членом Палаты представителей демократом Джеймсом Макговерном. 16 ноября 2012 года он был одобрен Палатой представителей Конгресса США, 6 декабря 2012 года - Сенатом, 14 декабря 2012 года подписан президентом США и вступил в силу. Документ является частью закона об отмене поправки Джексона-Вэника, действовавшей для СССР/России в 1974-2012 годах.

Закон назван именем аудитора британского фонда Hermitage Capital Management, арестованного по обвинению в создании для этого фонда незаконных схем уклонения от уплаты налогов. Находясь под следствием, Магнитский обвинил в коррупции ряд российских чиновников. В ноябре 2009 году он умер в московском следственном изоляторе "Матросская Тишина". Представители Hermitage Capital утверждают, что его смерть стала следствием отказа в предоставлении медицинской помощи.

Закон предусматривает применение санкционных мер в отношении ряда российских должностных лиц, в том числе сотрудников силовых ведомств, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти Магнитского. Кроме того, документ распространяет действие санкций на лиц, "несущих ответственность за совершение внесудебных убийств, пыток и других серьезных нарушений прав человека". Лицам, попадающим под санкции, закрыт въезд на территорию США, а их счета в американских банках подлежат замораживанию.