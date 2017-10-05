Генсек ООН назвал скончавшегося экс-президента Ирака символом единства страны

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ООН, 5 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил в среду соболезнования Ираку в связи с кончиной бывшего президента страны Джаляля Талабани. В письменном заявлении административный глава всемирной организации назвал политика "символом иракского единства" и отметил его вклад в становление демократии в стране.
Гутерриш выразил соболезнования семье Талабани, а также "правительству и народу Ирака". "Талабани запомнят как сердобольного политического лидера и символ иракского единства. Он внес значительный вклад в достижение демократии, диалога и взаимопонимания среди всех иракских общин", - говорится в заявлении.
Джаляль Талабани, возглавлявший Ирак с 2005 по 2014 год, умер во вторник в одной из больниц Германии, где проходил лечение после перенесенного в 2012 году инсульта. Курдскому политику было 83 года. Талабани начал политическую карьеру в юношестве, вступив в Демократическую партию Курдистана (ДПК), однако в 1975 году он покинул ее и основал оппозиционный ДПК Патриотический союз Курдистана (ПСК). Приоритетами нового политического движения он провозгласил мир, демократию, права человека и самоопределение.
Как вспоминают соратники, Талабани нередко выступал посредником для поддержания баланса между курдами, шиитами и суннитами в Ираке. Многоопытный политик сыграл важную роль в разработке современной конституции страны, принятой после падения режима Саддама Хусейна. В 2005 году был избран президентом, став первым в современной истории республики курдским политиком, возглавившим Ирак. В 2010 году был переизбран на второй срок.
Власти Иракского Курдистана, где на прошлой неделе прошел референдум о независимости, объявили неделю траура в связи с кончиной бывшего президента страны. Глава региона Масуд Барзани заявил, что уход политика из жизни стал невосполнимой утратой. В свою очередь иракский премьер-министр Хейдар аль-Абади назвал Талабани "верным партнером" и отметил, что его мудрости и решимости будет особенно не хватать в сложное время, когда стоит задача сохранения "единства Ирака и арабо-курдского братства".
Соболезнования в связи с кончиной иракского политика выразил в среду МИД РФ. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Талабани "был истинным патриотом, последовательно выступая за федерализм, единство и территориальную целостность Ирака, реализацию курдским народом своих национальных прав в рамках широкой автономии".