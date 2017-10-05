МИД Канады: "Закон имени Сергея Магнитского" станет инструментом внешней политики

ОТТАВА, 5 октября. /ТАСС/. Принятый парламентом Канады "Закон имени Сергея Магнитского" станет еще одним важным инструментом канадской внешней политики. Об этом заявила в среду глава МИД страны Христя Фриланд.

"У Канады в мире прочная репутация страны, которая четко придерживается демократических ценностей и поддерживает права человека, - говорится в ее заявлении. - После утверждения Сенатом и получения королевской санкции (подпись генерал-губернатора Канады - прим. ТАСС) Закон №226 ("Закон имени Сергея Магнитского" - прим. ТАСС) позволит Канаде применять санкции, налагать запреты и привлекать к ответственности лиц за нарушения прав человека и коррупцию". Фриланд добавила, что этот закон станет еще одним "эффективным инструментом внешней политики Канады в условиях современности".

Канадский парламент принял в среду "Закон о жертвах коррумпированных иностранных правительств" или "Закон имени Сергея Магнитского", который является канадской версией американского "Акта о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского". Он, в частности, предусматривает замораживание активов и отменяет визы для нарушителей прав человека из числа членов иностранных правительств.

За документ единогласно проголосовали 277 присутствовавших членов Палаты общин (нижней палаты - прим. ТАСС). Всего в Палате общин 338 депутатов, в том числе премьер-министр Канады Джастин Трюдо и все члены либерального правительства страны.

В ходе слушаний указывалось, что "Закон имени Сергея Магнитского" должен быть направлен в первую очередь на чиновников из России, Венесуэлы, Ирана, Вьетнама и Мьянмы, которые занимаются отмыванием денег в Канаде, нарушая права человека в своих странах.

Развитие сотрудничества между Канадой и Россией было практически полностью приостановлено в 2014 году по инициативе правительства бывшего премьер-министра Стивена Харпера после воссоединения Крыма с РФ и конфликта на востоке Украины.