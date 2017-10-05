NYT: трое военнослужащих США погибли при атаке в Нигере

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НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. Трое военнослужащих США погибли, еще двое получили ранения в результате нападения в среду на юго-западе Нигера. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в американских ВС.
По данным издания, атака произошла в 190 км к северу от столицы Нигера Ниамея неподалеку от границы с Мали, где боевики несколько лет ведут борьбу с правительством в Бамако и контингентом ООН.
В Пентагоне ТАСС данную информацию не подтвердили. Представители ведомства лишь процитировали заявление Африканского командования Вооруженных сил США (АФРИКОМ), согласно которому совместный американо-нигерийский патруль попал под обстрел на юго-западе Нигера.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на АФРИКОМ сообщило, что совместный патруль ВС Нигера и США был атакован в среду на юго-западе африканской страны. При этом Международное французское радио (Radio France International, RFI) передало информацию о том, что жертвами нападения стали несколько военнослужащих Нигера и США.