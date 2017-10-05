Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.10:
$ 57.78
€ 67.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шестой подозреваемый задержан во Франции в рамках расследования подготовки теракта

Международная панорама
5 октября, 4:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Как сообщалось, один из ранее задержанных входит в список лиц, представляющих потенциальную угрозу госбезопасности

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Французская полиция поместила под стражу шестого подозреваемого в рамках расследования возможной подготовки теракта в Париже, начатого в связи с обнаружением в одном из районов столицы четырех баллонов с газом. Об этом в среду сообщил телеканал BFM-TV.

В ночь с пятницы на субботу полицейскими в 16-м округе Парижа (юго-запад города) были обнаружены четыре баллона с газом. Два из них были установлены рядом с подъездом и два - в самом подъезде жилого дома. Вокруг баллонов было разлито горючее. Рядом с ними был найден мобильный телефон с выведенными из него оголенными проводами, что, по мнению экспертов, "может рассматриваться как взрывное устройство".

В понедельник ночью французская полиция задержала пять человек в рамках начатого расследования. Во вторник стало известно, что один из них входит в список лиц, представляющих потенциальную угрозу госбезопасности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Франция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Итоги деятельности Владимира Миклушевского на посту губернатора Приморского края. Досье
2
Биография врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко
3
Грызлов: законопроект о реинтеграции Донбасса противоречит минским соглашениям
4
В Киеве задержан журналист телеканала НТВ
5
Путин освободил от должности губернатора Приморского края Миклушевского
6
Reuters: Южная Корея заявила о готовности к изменению условий торгового соглашения с США
7
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама