Шестой подозреваемый задержан во Франции в рамках расследования подготовки теракта

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Французская полиция поместила под стражу шестого подозреваемого в рамках расследования возможной подготовки теракта в Париже, начатого в связи с обнаружением в одном из районов столицы четырех баллонов с газом. Об этом в среду сообщил телеканал BFM-TV.
В ночь с пятницы на субботу полицейскими в 16-м округе Парижа (юго-запад города) были обнаружены четыре баллона с газом. Два из них были установлены рядом с подъездом и два - в самом подъезде жилого дома. Вокруг баллонов было разлито горючее. Рядом с ними был найден мобильный телефон с выведенными из него оголенными проводами, что, по мнению экспертов, "может рассматриваться как взрывное устройство".
В понедельник ночью французская полиция задержала пять человек в рамках начатого расследования. Во вторник стало известно, что один из них входит в список лиц, представляющих потенциальную угрозу госбезопасности.