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В расследовании бойни в Лас-Вегасе участвуют 100 агентов ФБР

Международная панорама
5 октября, 3:58 дата обновления: 5 октября, 4:19 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 5, октября. /ТАСС

По словам спецагента Аарона Роуза, на данный момент ФБР не имеет указаний на то, что произошедшее является актом международного терроризма

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НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. ФБР направило в Лас-Вегас около 100 сотрудников со всей страны для расследования всех обстоятельств бойни, устроенной в минувшее воскресенье 64-летним Стивеном Пэддоком. Об этом сообщил в среду вечером на встрече с журналистами специальный агент ФБР в Лас-Вегасе Аарон Роуз. Пресс-конференция транслировалась телекомпанией CNN.

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"Среди этих сотрудников ФБР - советники и технические специалисты", - пояснил он.

Специальный агент Роуз отметил, что "не на все вопросы можно сейчас давать ответы". "Многие из тех направлений расследования, которые сейчас изучаются, быть может, не дадут результата, но мы обязаны отработать их все", - подчеркнул он.

По его словам, на данный момент ФБР не имеет указаний на то, что бойня является актом международного терроризма. "Однако мы не исключаем никаких возможностей. Мы не опираемся на предположения, нам необходимо выяснить конкретные факты", - добавил Роуз.

В результате стрельбы по посетителям фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе, открытой в минувшее воскресенье Пэддоком, 59 человек погибли и более 500 получили ранения или травмы.

 

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