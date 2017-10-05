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СМИ: эксперты подтвердили в суде, что Ким Чен Нам был убит при помощи запрещенных веществ

Международная панорама
5 октября, 4:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Вещество "не встречается в натуральном виде в окружающей среде", а следы яда были обнаружены на лице гражданина КНДР, сообщает газета Star

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Вещество, которым был отравлен в аэропорту Куала-Лумпура гражданин КНДР Ким Чен Нам, используется лишь с единственным предназначением - как оружие массового уничтожения. Как сообщает в четверг газета Star, об этом заявил на проходящем судебном заседании патологоанатом, проводивший вскрытие.

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По его словам, данное вещество "не встречается в натуральном виде в окружающей среде". Доктор Мохд Шах Махмуд также сообщил, что "можно быть полностью уверенным, что Ким Чен Нам был убит при помощи запрещенного международными конвенциями нервно-паралитического вещества VX". Как подчеркнул эксперт, "при помощи коллег из управления химической экспертизы была подтверждена предварительная версия смерти - отравление данным веществом". Патологоанатом уточнил, что следы яда были обнаружены на лице покойного.

Кроме того, эксперт отметил, что "во время осмотра тела не были обнаружены проблемы сердечно-сосудистой системы, которые могли бы привести к летальному исходу". Именно эту версию выдвигали представители Пхеньяна в качестве основной причины смерти Ким Чен Нама, старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Верховный суд Малайзии 2 октября возобновил слушания по делу об этом громком убийстве, произошедшем в феврале в столичном аэропорту. Основными обвиняемыми проходят 25-летняя гражданка Индонезии Сити Айсиа, а также 29-летняя гражданка Вьетнама Доан Тхи Хуонг, которые не признали свою вину. Согласно местному законодательству, максимальное наказание за подобное преступление - смертная казнь через повешение.

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