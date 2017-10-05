СМИ: эксперты подтвердили в суде, что Ким Чен Нам был убит при помощи запрещенных веществ

Клуб НХЛ "Торонто" разгромил "Виннипег" в стартовом матче сезона-2017/18Спорт 5 октября, 5:10
Миклушевский объяснил уход с поста главы Приморья сменой места работыПолитика 5 октября, 5:08
В Гаване открылась выставка, посвященная 60-летию запуска первого спутника ЗемлиОбщество 5 октября, 4:48
Чемпионка ОИ-1992 Чусовитина вышла в финал ЧМ по спортивной гимнастике в опорном прыжкеСпорт 5 октября, 4:38
Гимнастки Пасека, Ильянкова и Еремина вышли в финалы ЧМ в отдельных видахСпорт 5 октября, 4:25
Ресторан в Вашингтоне предложит посетителям пиццу в честь дня рождения ПутинаОбщество 5 октября, 4:14
Из больниц выписали 317 пострадавших при стрельбе в Лас-ВегасеМеждународная панорама 5 октября, 3:54
Ученые успешно калибровали инструменты летящего к астероиду Бенну зонда OSIRIS-RExКосмос 5 октября, 3:40
Кадыров поздравил жителей Грозного с Днем городаОбщество 5 октября, 3:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Вещество, которым был отравлен в аэропорту Куала-Лумпура гражданин КНДР Ким Чен Нам, используется лишь с единственным предназначением - как оружие массового уничтожения. Как сообщает в четверг газета Star, об этом заявил на проходящем судебном заседании патологоанатом, проводивший вскрытие.
По его словам, данное вещество "не встречается в натуральном виде в окружающей среде". Доктор Мохд Шах Махмуд также сообщил, что "можно быть полностью уверенным, что Ким Чен Нам был убит при помощи запрещенного международными конвенциями нервно-паралитического вещества VX". Как подчеркнул эксперт, "при помощи коллег из управления химической экспертизы была подтверждена предварительная версия смерти - отравление данным веществом". Патологоанатом уточнил, что следы яда были обнаружены на лице покойного.
Кроме того, эксперт отметил, что "во время осмотра тела не были обнаружены проблемы сердечно-сосудистой системы, которые могли бы привести к летальному исходу". Именно эту версию выдвигали представители Пхеньяна в качестве основной причины смерти Ким Чен Нама, старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Верховный суд Малайзии 2 октября возобновил слушания по делу об этом громком убийстве, произошедшем в феврале в столичном аэропорту. Основными обвиняемыми проходят 25-летняя гражданка Индонезии Сити Айсиа, а также 29-летняя гражданка Вьетнама Доан Тхи Хуонг, которые не признали свою вину. Согласно местному законодательству, максимальное наказание за подобное преступление - смертная казнь через повешение.