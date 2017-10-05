AP: в Оклахоме арестован мужчина, грозивший организовать стрельбу, как в Лас-Вегасе

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. Полиция штата Оклахома арестовала человека, угрожавшего устроить в городах Оклахома-Сити (штат Оклахома) и Сан-Антонио (штат Техас) бойни, подобные тем, что устроил в минувшее воскресенье в Лас-Вегасе 64-летний Стивен Пэддок.

Как сообщило в среду информационное агентство Associated Press со ссылкой на представителя полиции Оклахома-Сити капитана Бо Мэтьюса, 39-летний Родерик Ламар Робинсон был арестован после того, как разместил в Facebook материал с угрозами убийств в этих городах людей таким же образом, как это сделал Пэддок в Лас-Вегасе.

По словам представителя полиции Оклахомы, у него нет информации о том, имел ли Робинсон оружие, однако подчеркнул, что любая такая угроза воспринимается крайне серьезно.

Как выяснилось, арестованный разыскивается властями в штате Техас по обвинению в хранении наркотиков, и теперь против него будут выдвинуты обвинения в распространении террористических угроз.