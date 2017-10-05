Эксперты: после бойни в Лас-Вегасе нужно усилить меры безопасности

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. Организаторы массовых мероприятий в свете бойни, устроенной в Лас-Вегасе, должны пересматривать условия обеспечения безопасности. Такое мнение высказали в среду на страницах газеты The New York Times американские эксперты.

После расстрела посетителей на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе многие эксперты в области безопасности выражают крайнюю тревогу, пишет газета. Они вынуждены считаться с постоянно меняющейся ситуацией, требующей обеспечивать защиту мероприятий от угрозы с высотных зданий.

"В пособии по обеспечению безопасности нет рекомендаций на этот счет", - приводит газета мнение президента организации Prevent Advisors Криса Робинетта. Эта компания предоставляет рекомендации в области обеспечения безопасности на крупных спортивных соревнованиях. Другой эксперт, директор национального центра по вопросам обеспечения безопасности на спортивных мероприятиях Луис Марчиане считает, что такие террористические акты крайне трудно предотвратить. "Даже хорошо продуманная операция по обеспечению безопасности не смогла бы остановить такого человека", - считает он.

Эксперты, как отметила The New York Times, уже выступили с призывом расширить пределы периметра безопасности вокруг слабо защищенных объектов, таких как открытые концертные площадки, а также призывали к более тесной координации между организаторами концертов и управляющими расположенных по соседству объектов.