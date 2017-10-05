Трамп посетил Лас-Вегас после стрельбы

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в сопровождении супруги в среду посетил Лас-Вегас (штат Невада) - место самого кровавого случая стрельбы одиночки по массовому скоплению людей в новейшей истории США. Глава государства пообщался с ранеными в городской больнице, отдал должное мужеству сотрудников полиции и служб спасения, первыми подоспевшими на помощь людям под обстрелом, который вел с 32-го этажа гостиницы Mandalay Bay 64-летний Стивен Пэддок.

Внимание американских СМИ, однако, было во многом переключено на политический скандал в Вашингтоне, где госсекретарь Рекс Тиллерсон созвал незапланированную пресс-конференцию, чтобы дать отпор на публикацию о своей несостоявшейся добровольной отставке минувшим летом. По оценке телекомпании CNN, этому событию было уделено больше внимания, чем поездке главы государства в Неваду.

Следствие, которое ведут Федеральное бюро расследований (ФБР) и местная полиция, не смогло к визиту президента США добиться прорыва и хотя бы высказать обоснованные догадки о мотивах убийцы. Расследование в основном сосредоточилось на 62-летней подруге стрелка Мэрилу Дэнли - единственном пока человеке, способном рассказать о личности преступника. Дэнли теперь находится в распоряжении следователей, прилетев накануне приезда Трампа из Манилы в международный аэропорт Лос-Анджелеса (штат Калифорния) рейсом авиакомпании Philippine Air.

Благодарность полиции

Президент США провел в Лас-Вегасе более семи часов и выстроил свой график мероприятий так, чтобы свернуть к минимуму общение со СМИ. Учитывая беспрецедентные обстоятельства, все время было посвящено тому, чтобы отдать дань памяти 58 жертвам и приободрить население. Трамп отметил работу правоохранительных органов, которым, по его оценке, удалось в сжатые сроки определить точку, откуда Пэддок вел огонь.

"Тот факт, что им удалось установить эту зону и прибыть туда за 11 минут, просто потрясает воображение. <...> Они проделали просто невероятную работу. Удивительный профессионализм", - отметил глава государства.

В то же время он констатировал, что после бойни подрастающему поколению американцев будет трудно разъяснить, как такое зло в принципе возможно в процветающих США. "Сейчас мы силимся подобрать слова, чтобы объяснить нашим детям, как такое зло могло свершиться. Как могут быть вообще подобная жестокость и такие страдания", - отметил Трамп.

"Однако мы не можем позволить злу, угрожающему нам, одолеть нас. Мы не можем позволить одолеть нас и насилию, которое провоцирует террор. Наш характер определяют такие качества, как способность любить, забота и отвага. В самые тяжелые времена доброта в сердцах людей становится нашим путеводным маяком, и мы находим утешение в уверенности и знании, что души невинно убиенных находятся в раю", - подчеркнул президент.

Пара зацепок, но без прорыва

Шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо проинформировал Трампа, что в расследовании появилась пара хороших зацепок, однако говорить о прорыве пока рано. "Пока еще немного рано [говорить об этом]. У нас есть пара хороших зацепок. Мы работаем над ними и получим ответы на поставленные вопросы", - ответил Ломбардо.

Президент выразил понимание по поводу сложности задачи, стоящей перед следствием, так как преступник был "психически больным, помешанным человеком". Глава государства выразил уверенность, что полиция узнает мотивы убийцы.

Позднее на пресс-конференции шериф опроверг информацию об обнаружении предсмертной записки Пэддока. На вопрос о том, рассчитывал ли стрелок, по данным властей, сбежать, Ломбардо коротко ответил: "Да". Он отказался предоставить дополнительные подробности, но впервые раскрыл, что ФБР направило в Лас-Вегас около 100 сотрудников со всей страны для установления обстоятельств злодеяния.

В нем пострадали в целом 489 человек (ранее называлась цифра 527), из которых выписаны из больниц 317.

Шериф озвучил заключение о том, что Пэддок вел тайную жизнь, методично готовился к преступлению и после него, очевидно, рассчитывал скрыться. Этот предварительный вывод диссонирует с мнением Трампа, назвавшим виновника бойни помешанным.

За неполные три дня с момента трагедии проведены обыски в номере гостиницы, откуда стрелял Пэддок, в двух домах и машине. Обнаружено в общей сложности 47 единиц огнестрельного оружия, патроны и взрывчатка. Установлено, что американец самостоятельно пронес арсенал в номер гостиницы и тщательно подготовился к преступлению, расставив скрытые камеры наблюдения так, чтобы видеть действия спецназа полиции у дверей номера.

Полиция выяснила, что Пэддок легально скупал оружие, разрешенное в Неваде, в течение нескольких лет. За неделю до трагедии он снял через сервис Airbnb номер в другом отеле в центре Лас-Вегаса, причем, во время фестиваля альтернативной музыки, проходившего 22-24 сентября. 64-летний Пэддок слыл законопослушным любителем азартных игр, не склонным к агрессии. ФБР по-прежнему считает, что мужчина не был связан с террористическими группировками.

Единственная ниточка

Теперь многие надежды связываются с показаниями сожительницы стрелка, которая прилетела с Филиппин в США. Женщина находится не под стражей и может покинуть место, где ее разместили, в любой момент, уточнили источники телекомпании NBC. По их данным, Дэнли находится сейчас на одном из объектов отделения ФБР в Лос- Анджелесе.

По данным СМИ, женщина путешествовала: 15 сентября была на Филиппинах, 25 сентября - в Гонконге, а 1 октября (в день трагедии) - опять на Филиппинах.

Слухи об отставке Тиллерсона

Американские СМИ не стали подводить итоги визита президента в Лас-Вегас. Как подметила телекомпания CNN, информация об отставке госсекретаря Рекса Тиллерсона "буквально затмили вояж главы государства в Неваду". Трамп прокомментировал сведения СМИ: "Я полностью уверен в Рексе, - сказал американский лидер. - Это были лживые новости от NBC", - заявил президент.

Телеканал NBC в среду со ссылкой на многочисленные источники в администрации утверждал, что Тиллерсон в присутствии других членов Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме назвал Трампа болваном и пригрозил добровольно уйти в отставку из-за несогласия по ряду внутриполитических аспектов с главой государства. Инцидент произошел на совещании СНБ в Пентагоне 20 июля и отчасти был обусловлен политизированным выступлением Трампа на ежегодном национальном слете бойскаутов в штате Западная Вирджиния.

Сам Трамп в своем Twitter заявил, что эти материалы не соответствуют действительности, призвав телекомпанию принести жителям страны извинения за распространение ложной информации. Сообщения телеканала во время специальной пресс-конференции опроверг и сам Тиллерсон. Он, однако, не дал прямого ответа на вопрос, называл ли он Трампа болваном.

NBC, подметив данное обстоятельство, отказалась извиняться.

"Мы стоим на своем. Мы достаточно много писали об этом. Мы говорили с дюжиной людей, чтобы подготовить материал", - отметила одна из авторов публикации Кэрол Ли.

"Если бы президент счел нашу публикацию правдивой, а она таковой и является, то ему пришлось бы уволить Рекса Тиллерсона. Сейчас он [Трамп] не может позволить себе потерять еще одно высокопоставленное должностное лицо, это для него проблематично", - пояснила Ли.