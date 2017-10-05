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Reuters: Трамп может в предстоящие недели выступить с речью по Ирану

Международная панорама
5 октября, 6:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

По данным источников, американский лидер "склоняется к действиям", которые могут привести к выходу США из ядерного соглашения с Тегераном

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп может выступить с заявлением насчет Ирана уже 12 октября, однако окончательного решения по этому вопросу не принято. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на должностных лиц американской администрации высокого ранга.

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По словам источников, американский лидер "склоняется к действиям", которые могут привести к выходу США из ядерного соглашения с Ираном несмотря на несогласие с этим некоторых членов его же команды. "В администрации рассматривали 12 октября как дату для выступления Трампа по Ирану, но никакого финального решения принято не было", - утверждает один из чиновников. В Белом доме не ответили на просьбу корреспонденту ТАСС подтвердить данную информацию.

Тегеран и "шестерка" (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома, приняв Совместный всеобъемлющий план действий. 6 января 2016 года было объявлено о начале реализации этого плана. В частности, он предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.

Трамп неоднократно критиковал данный документ, обвиняя Иран в том, что он не придерживается договоренностей.

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