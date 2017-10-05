Алиев намерен обсудить с посредниками возможную встречу с Саргсяном по Нагорному Карабаху

БАКУ, 5 октября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудит на предстоящих на этой неделе переговорах с сопредседателями минской группы ОБСЕ возможную встречу с армянским коллегой Сержем Саргсяном по карабахскому урегулированию. Об этом он сообщил, принимая в Баку делегацию комитета по политике и безопасности Совета Евросоюза, сообщается в четверг на сайте главы азербайджанского государства.

"Через несколько дней я встречусь с послами государств-сопредседателей минской группы ОБСЕ, и мы обсудим дальнейшие переговоры, а также возможную встречу на уровне президентов", - сказал Алиев. По его словам, "формат переговоров должен быть восстановлен". "Нам кажется, что Армения возвращается к процессу переговоров, и это очень важный вопрос", - считает азербайджанский лидер.

По словам Алиева, сепаратизм является большой угрозой для мира. "Мы с уважением относимся к территориальной целостности государств. Кроме того, мы считаем, что без согласия руководства и народа страны ее границы не могут быть изменены. Сегодня мы видим, что происходит в Испании и Ираке, и наконец международная общественность начинает уделять больше внимания вопросам, связанным с сепаратизмом, потому что сепаратизм большая угроза", - сказал президент Азербайджана.

По его мнению, установить баланс между территориальной целостностью и самоопределением "очень легко". "Если взглянуть на Хельсинкский заключительный акт, то можно увидеть, что в нем все очень ясно изложено. <...>. Самоопределение не должно нарушать территориальную целостность", - подчеркнул Алиев. Коснувшись в этом контексте карабахского вопроса, азербайджанский лидер высказал мнение, что "в будущем азербайджанцы должны вернуться в Нагорный Карабах, на свои исконные земли", а армяне должны жить вместе с ними в Нагорном Карабахе".

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров сообщил, что сопредседатели минской группы ОБСЕ, выполняющей посредническую миссию в урегулировании карабахского конфликта, 6 октября посетят Ереван, а 7 октября - Баку.

По мнению Алиева, Еврокомиссия должна демонстрировать единый подход к конфликтам на постсоветском пространстве. "Наши ожидания заключаются в том, что Еврокомиссия будет демонстрировать единый подход ко всем конфликтам на постсоветском пространстве. В противном случае, мы справедливо будем воспринимать это как подход с позиции двойных стандартов", - сказал президент Азербайджана.