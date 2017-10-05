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Катера КНР совершили патрулирование в акватории спорных островов в Восточно-Китайском море

Международная панорама
5 октября, 7:58 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 5, октября. /ТАСС

Патрулирование прошло в районе Дяоюйдао

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ПЕКИН, 5 октября. /ТАСС/. Несколько катеров береговой охраны КНР в четверг вошли в зону спорных островов Дяоюйдао (Сенкаку) в Восточно-Китайском море, на которые претендует Япония. Об этом сообщило Государственное океанографическое управление Китая.

"Катера номер 2401, 2501, 2115 и 31240 провели регулярное патрулирование в акватории принадлежащего нам архипелага", - отмечается на сайте ведомства.

Напряженная ситуация в районе Дяоюйдао сохраняется с середины 2012 года, когда японское правительство "национализировало" эти острова, что вызвало волну возмущения в китайском обществе. С тех пор корабли КНР почти постоянно находятся вблизи спорных островов и периодически совершают демонстративные заходы в прибрежную зону, которую в Японии считают своими территориальными водами.

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