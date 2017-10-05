СМИ: Австралия и Южная Корея обсудят в Сеуле 13 октября ракетно-ядерную проблему КНДР

СЕУЛ, 5 октября. /ТАСС/. Главы МИД и оборонных ведомств Республики Корея и Австралии проведут в Сеуле 13 октября встречу в формате "2+2", на которой обсудят ракетно-ядерную угрозу со стороны КНДР. Об этом сообщил в четверг телеканал KBS.

"В переговорах примут участие министры иностранных дел Кан Гён Хва и Джули Бишоп, а также министры обороны Сон Ён Му и Марис Пейн. Стороны намерены обсудить вопросы сотрудничества в деле противодействия северокорейской ракетно-ядерной угрозе", - отмечается в сообщении.

По данным телеканала, участники встречи также затронут тему кибербезопасности, вопросы охраны морских границ и проблему нераспространении оружия массового уничтожения. Министры ознакомятся с процессом реализации плана сотрудничества в вопросах обороны и безопасности, подразумевающего регулярное проведение диалога на высоком уровне. Соответствующая договоренность была достигнута в 2015 году по итогам предыдущей встречи в формате "2+2".

Напряженность на Корейском полуострове сохраняется из-за активного развития КНДР национальной ракетно-ядерной программы, а также американо-южнокорейских военных маневров. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетели над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда.