Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.10:
$ 57.78
€ 67.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Австралия и Южная Корея обсудят в Сеуле 13 октября ракетно-ядерную проблему КНДР

Международная панорама
5 октября, 8:18 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 5, октября. /ТАСС

Участники встречи также затронут тему кибербезопасности, вопросы охраны морских границ и проблему нераспространении оружия массового уничтожения

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕУЛ, 5 октября. /ТАСС/. Главы МИД и оборонных ведомств Республики Корея и Австралии проведут в Сеуле 13 октября встречу в формате "2+2", на которой обсудят ракетно-ядерную угрозу со стороны КНДР. Об этом сообщил в четверг телеканал KBS.

Смотрите также

Смертоноснее и мощнее: ядерные бомбы на службе Ким Чен Ына

"В переговорах примут участие министры иностранных дел Кан Гён Хва и Джули Бишоп, а также министры обороны Сон Ён Му и Марис Пейн. Стороны намерены обсудить вопросы сотрудничества в деле противодействия северокорейской ракетно-ядерной угрозе", - отмечается в сообщении.

По данным телеканала, участники встречи также затронут тему кибербезопасности, вопросы охраны морских границ и проблему нераспространении оружия массового уничтожения. Министры ознакомятся с процессом реализации плана сотрудничества в вопросах обороны и безопасности, подразумевающего регулярное проведение диалога на высоком уровне. Соответствующая договоренность была достигнута в 2015 году по итогам предыдущей встречи в формате "2+2".

Напряженность на Корейском полуострове сохраняется из-за активного развития КНДР национальной ракетно-ядерной программы, а также американо-южнокорейских военных маневров. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетели над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
КНДР Австралия Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лидер "Джебхат ан-Нусры" после удара ВКС России в Сирии впал в кому
2
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
3
Вице-губернаторы Приморского края стали исполняющими обязанности
4
NYT: трое военнослужащих США погибли при атаке в Нигере
5
Миклушевский сообщил о своей новой работе в Москве
6
Биография врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко
7
МИД Канады: "Закон имени Сергея Магнитского" станет инструментом внешней политики
Темы дня
Новости партнеров
Реклама