Президент Азербайджана примет участие в саммите "Восточное партнерство" в ноябре

БАКУ, 5 октября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев планирует принять участие в ноябрьском саммите "Восточное партнерство" в Брюсселе. Об этом он сообщил на встрече с делегацией комитета по политике и безопасности Евросоюза, сообщается в четверг на сайте главы азербайджанского государства.

"Благодарю за приглашение принять участие в саммите по "Восточному партнерству". Я получил это приглашение от президента Туска в феврале и сообщил, что однозначно приму участие в саммите. Думаю, присутствовать там очень важно", - сказал Алиев. Он подчеркнул, что "Азербайджан с самого начала поддержал программу Евросоюза "Восточное партнерство".

"Я лично присутствовал на первом саммите "Восточного партнерства" и принимал участие во всех саммитах, кроме последнего. <…> Сегодня нет оснований для того, чтобы обходить это важное заседание. Словом, мы возлагаем большие надежды на него", - отметил президент Азербайджана.

В то же время Алиев высказался за индивидуальный подход к государствам - участникам "Восточного партнерства". "Применение более индивидуального подхода к странам с самого начала составляло основу нашей позиции", - подчеркнул он.

По его словам, ранее такой подход Азербайджана "не был воспринят позитивно". "Напротив, порой мы подвергались нападкам, нас обвиняли как сторону, требующую какой-то специальной договоренности. Это не так, на самом деле мы хотели наладить особый контакт с Еврокомиссией. Начало активных переговоров по соглашению (новому соглашению о стратегическом партнерстве с Евросоюзом - прим. ТАСС) свидетельствует о том, что данный подход начинает преобладать, это хорошо", - добавил Алиев.

Глава государства подчеркнул, что участие в проекте ЕС "Восточное партнерство" важно для Азербайджана. "Однако в этих рамках самым важным вопросом, как мне кажется, является отдельная договоренность между Азербайджаном и Европейской комиссией", - сказал азербайджанский лидер. Он также отметил, что развитие связей с ЕС является приоритетом для Баку.