СБУ решила выдворить в РФ сотрудника НТВ Вячеслава Немышева

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КИЕВ, 5 октября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) решила принудительно выдворить в РФ сотрудника российского телеканала НТВ Вячеслава Немишева. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе СБУ.
"Принято решение о принудительном возвращении в РФ пропагандиста НТВ Немышева", - отметили в спецслужбе и добавили, что после проведения соответствующих процессуальных действий в четверг в четыре часа утра Немышев был принудительно возвращен в РФ на пункте пропуска "Сеньковка". Ему запрещен въезд на Украину сроком на три года.
Журналист был задержан 4 октября в Киеве сотрудниками полиции за мелкое правонарушение, добавили в СБУ. По ее данным, во время установления личности было найдено аккредитационное удостоверение "фейкового "Министерства информационной политики ДНР". Это стало основанием для привлечения сотрудников СБУ для проверки задержанного, добавили в пресс-службе.
В СБУ добавили, что Немышев с весны 2016 года работал на неподконтрольной Киеву территории и обвинило его в подготовке "антиукраинских материалов для СМИ".
СБУ проинформировала об этом факте представителей международных и украинских общественных организаций, которые работают в сфере защиты свободы слова.