СМИ: террористы ИГ 80% своих сторонников набрали через интернет

РИМ, 5 октября. /ТАСС/. Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) набирает 80% своих сторонников, используя интернет. Об этом пишет в четверг газета il Messaggero со ссылкой на министра внутренних дел Италии Марко Миннити.

"ИГ стало первой террористической организацией, превратившей интернет в свое основное оружие. Всемирная сеть играет важнейшую роль в процессе обращения в радикальный ислам и распространения религиозного фанатизма. 80% этой работы ведется через интернет, главным образом с целью рекрутирования боевиков и сторонников. Такая стратегия [использования интернета] позволяет создать впечатление о масштабах влияния организации", - приводит газета высказывание министра на прошедшем в Римском университете Луисс форуме по кибербезопасности.

Миннити, который прежде возглавлял управление по борьбе с терроризмом, считает, что проблема использования интернета в террористических целях "очень сложная и серьезная", а решить ее крайне сложно. "Поэтому необходимо широкомасштабно сотрудничать с крупнейшими международными провайдерами для обеспечения контроля и мониторирования сети при соблюдении всех прав и гарантий пользователей на национальном и международном уровнях", - указал министр.

На форуме также было указано, что общий ущерб от атак хакеров в мире составляет $445 млрд в год. А к 2020 году эта цифра может достигнуть $3 трлн.