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Рада призвала бойкотировать 137-ю ассамблею Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге

Международная панорама
5 октября, 13:10 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 5, октября. /ТАСС

За данное решение проголосовали 249 депутатов при 226 необходимых

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КИЕВ, 5 октября. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады Украины обратились к парламентам стран - членов Межпарламентского союза (МПС) с призывом бойкотировать 137-ю ассамблею, проведение которой запланировано в Санкт- Петербурге 14-18 октября. За данное решение проголосовали 249 депутатов при 226 необходимых.

"Верховная рада Украины принимает решение бойкотировать 137-ю сессию МПС в российском Санкт-Петербурге. Мы обращаемся к парламентам стран - членов Межпарламентского союза также воздержаться от участия в 137-й сессии Межпарламентского союза, которая запланирована в государстве - нарушителе устава МПС и устава ООН, - говорится в документе. - Поручить председателю Верховной рады Украины безотлагательно направить текст обращения к парламентам стран - членов Межпарламентского союза".

26 сентября, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что депутатов украинского парламента, которые активно выступали против проведения ассамблеи МПС в России, по-прежнему ждут в Санкт-Петербурге. Матвиенко выразила надежду, что "парламент Украины не просто примет участие в петербургской Ассамблее, но и продемонстрируют готовность к здравому диалогу, конструктивным действиям".

Межпарламентский союз - старейшая (с 1889 года) и одна из наиболее авторитетных и влиятельных международных парламентских организаций. МПС является неформальным "парламентским измерением" ООН. Членами союза являются 170 стран, 11 межпарламентских объединений входят в МПС в качестве ассоциированных членов.

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