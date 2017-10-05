Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.10:
$ 57.58
€ 67.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Защита потребует участия Януковича в деле по обвинению в организации стрельбы на "майдане"

Международная панорама
5 октября, 13:37 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 5, октября. /ТАСС

Адвокат Виталий Сердюк подчеркнул, что защита будет требовать организовать видеоконференцию в порядке международно-правовой помощи для участия в процессе экс-президента

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 5 октября. /ТАСС/. Защита экс-президента Виктора Януковича считает "муляжом" новое дело по обвинению его в организации стрельбы на "майдане" в 2014 году, но будет требовать его личного участия в процессе по видеосвязи. Об этом заявил его адвокат Виталий Сердюк перед началом заседания по данному делу в Печерском районном суде Киева.

"Генеральная прокуратура Украины передала в суд дело "майдана", как они его называют, но это дело муляж", - сказал он. Сердюк подчеркнул, что защита будет требовать организовать видеоконференцию в порядке международно- правовой помощи для участия в процессе Януковича.

"Мы будем требовать, чтобы была настроена связь и Янукович смог лично принять участие в процессе, ответить на волнующие вопросы", - сказал он.

По словам Сердюка, в суде в четверг будет рассмотрен технический момент о предоставлении разрешения на проведение заочного судебного рассмотрения дела. При этом защита убеждена, что такая процедура не может быть применена. "Эта процедура не может быть применена, так как Янукович по этому делу уже давал лично показания, а также с 2015 году просит, чтобы это дело было передано в суд для публичного рассмотрения", - добавил Сердюк.

Смотрите также

В Раде заявили, что судебная реформа позволит Януковичу избежать уголовной ответственности

Адвокаты Януковича добиваются возможности его законного участия в процессе в Киеве

Суд Киева отказал адвокату Януковича в переносе заседания для свидания с подзащитным

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Нобелевская премия по литературе присуждена Кадзуо Исигуро
2
В сейфе Улюкаева были найдены доллары, золото и инструкция по трастовому управлению
3
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
4
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
5
Лидер "Джебхат ан-Нусры" после удара ВКС России в Сирии впал в кому
6
ДНР передала Нидерландам останки жертв, обнаруженные на месте крушения MH17
7
Президент Болгарии выступил за отмену антироссийских санкций
Темы дня
Новости партнеров
Реклама