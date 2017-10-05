Защита потребует участия Януковича в деле по обвинению в организации стрельбы на "майдане"

КИЕВ, 5 октября. /ТАСС/. Защита экс-президента Виктора Януковича считает "муляжом" новое дело по обвинению его в организации стрельбы на "майдане" в 2014 году, но будет требовать его личного участия в процессе по видеосвязи. Об этом заявил его адвокат Виталий Сердюк перед началом заседания по данному делу в Печерском районном суде Киева.

"Генеральная прокуратура Украины передала в суд дело "майдана", как они его называют, но это дело муляж", - сказал он. Сердюк подчеркнул, что защита будет требовать организовать видеоконференцию в порядке международно- правовой помощи для участия в процессе Януковича.

"Мы будем требовать, чтобы была настроена связь и Янукович смог лично принять участие в процессе, ответить на волнующие вопросы", - сказал он.

По словам Сердюка, в суде в четверг будет рассмотрен технический момент о предоставлении разрешения на проведение заочного судебного рассмотрения дела. При этом защита убеждена, что такая процедура не может быть применена. "Эта процедура не может быть применена, так как Янукович по этому делу уже давал лично показания, а также с 2015 году просит, чтобы это дело было передано в суд для публичного рассмотрения", - добавил Сердюк.