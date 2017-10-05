Российские артисты смогут выступать на Украине только после разрешения СБУ

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КИЕВ, 5 октября. /ТАСС/. Российские артисты смогут выступать на Украине только после разрешения Службы безопасности Украины (СБУ). Соответствующую норму содержит закон, принятый в четверг Верховной радой.
Его поддержали 232 депутата при 226 минимально необходимых.
"Организаторы гастролей российских артистов должны за 30 дней до планируемого мероприятия направить информационный запрос в СБУ, чтобы она подтвердила возможность пересечения границы гражданином РФ", - говорится, в частности, в документе.
Внесенные депутатами изменения в закон "О гастрольных мероприятиях на Украине" предусматривают также, что организаторы гастролей несут ответственность, если они не обратятся с запросом в СБУ или предоставят неполную информацию. В таком случае им грозит штраф от 50 до 100 минимальных зарплат ($6,2 тыс. - $14,4 тыс.).
Согласно закону, СБУ должна в течение 10 дней рассмотреть запрос организаторов и дать ответ о том, может ли артист выступать на Украине. Организатор сможет подписывать соответствующий договор с артистом лишь после получения одобрения со стороны спецслужбы.
При этом под запрет выступать на Украине подпадают артисты, внесенные в "Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности". В него попали более 140 российских артистов. В этот список, который периодически пополняется, вошли, в том числе, режиссеры Карен Шахназаров и Павел Лунгин, музыканты Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, актеры Василий Лановой, Валентин Гафт, Олег Табаков, Валентина Талызина, Валентина Теличкина, Наталья Варлей, певцы Лев Лещенко, Иосиф Кобзон.