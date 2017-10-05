ДНР передала Нидерландам останки жертв, обнаруженные на месте крушения MH17

ДОНЕЦК, 5 октября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) передала голландской стороне останки, предположительно, жертв крушения малайзийского Boeing и фрагменты обломков авиалайнера. Об этом в четверг сообщил начальник следственного управления генпрокуратуры Роман Белоус.

СПЕЦПРОЕКТ Эксперимент "Алмаз-Антея". Новая презентация концерна с наиболее вероятной версией крушения Boeing ТАСС публикует детальное описание версии событий, произошедших в небе над Донецкой областью Украины

"Только что мы передали обломки и, предположительно, останки жертв крушения малайзийского Boeing уполномоченным представителям Голландии - господину Уолку и господину Даалману", - цитирует его Донецкое агентство новостей.

Ранее сообщалось, что сотрудники Генеральной прокуратуры ДНР при обследовании местности в районе крушения Boeing под Торезом нашли останки человеческих тел, предположительно, жертв авиакатастрофы. Позднее Нидерландам было направлено официальное обращение, в котором республика выразила готовность передать фрагменты тел.

Пассажирский самолет Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала- Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли все находившиеся на борту 298 человек, две третьих из которых являлись подданными Нидерландов.