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ДНР передала Нидерландам останки жертв, обнаруженные на месте крушения MH17

Международная панорама
5 октября, 14:14 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 5, октября. /ТАСС

Пассажирский самолет Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала- Лумпур, разбился 17 июля 2014 года

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ДОНЕЦК, 5 октября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) передала голландской стороне останки, предположительно, жертв крушения малайзийского Boeing и фрагменты обломков авиалайнера. Об этом в четверг сообщил начальник следственного управления генпрокуратуры Роман Белоус.

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"Только что мы передали обломки и, предположительно, останки жертв крушения малайзийского Boeing уполномоченным представителям Голландии - господину Уолку и господину Даалману", - цитирует его Донецкое агентство новостей.

Ранее сообщалось, что сотрудники Генеральной прокуратуры ДНР при обследовании местности в районе крушения Boeing под Торезом нашли останки человеческих тел, предположительно, жертв авиакатастрофы. Позднее Нидерландам было направлено официальное обращение, в котором республика выразила готовность передать фрагменты тел.

Пассажирский самолет Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала- Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли все находившиеся на борту 298 человек, две третьих из которых являлись подданными Нидерландов.

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