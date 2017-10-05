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МККК: бои в ряде районов Сирии достигли самого высокого накала с начала года

Международная панорама
5 октября, 14:16 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 5, октября. /ТАСС

В комитете отмечают, что боестолкновения происходят, в том числе, и в зонах деэскалации

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ЖЕНЕВА, 5 октября. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что в нескольких районов Сирии бои достигли самого высокого в этом году накала, заявила в четверг женевская штаб-квартира этой гуманитарной организации.

Подчеркивается, что бои идут не только в Ракке, Дейр-эз-Зоре и в восточной части провинции Алеппо, но также во многих зонах деэскалации, таких как Идлиб, Хама и Восточная Гута. "Если рассматривать их вместе, то это наихудший уровень насилия со времени битвы за Алеппо в 2016 году", - говорится в заявлении.

"За последние две недели мы были свидетелями внушающего беспокойство всплеска военных операций, которые сопровождаются высоким уровнем убитых и раненых среди гражданских лиц", - отметила глава делегации МККК в Сирии Марианна Гассер. "Хотя последние месяцы давали некоторые основания для надежды, возвращение к насилию вновь делает нетерпимым уровень страданий в обширных районах страны, уменьшая одновременно доступ [туда] гуманитарных агентств", - добавила она.

По данным МККК, за последние десять дней было повреждено десять больниц, а бои вокруг Дейр-эз-Зора ставят под угрозу водоснабжение в городе. Многие люди покидают зону боев, а "некоторые лагеря вокруг Ракки и Дейр-эз-Зора принимают ежедневно более тысячи человек", отмечает организация. Она также призывает "всех, кто воюет в Сирии, проявить сдержанность и соблюдать основные нормы международного гуманитарного права".

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