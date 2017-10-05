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США запросили НАТО послать в Афганистан еще 1000 военных

Международная панорама
5 октября, 14:26 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 5, октября. /ТАСС

В настоящее время государства альянса держат в этой стране контингент инструкторов и советников численностью 12 тыс. человек

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БРЮССЕЛЬ, 5 октября. /ТАСС/. США запросили НАТО послать в Афганистан еще 1000 военных для усиления миссии альянса "Решительная поддержка" (Resolute support). Об этом заявила в четверг новый постоянный представитель страны при НАТО Кэй Бейли Хатчинсон.

"В рамках новой стратегии США общее число военных для усиления миссии в Афганистане составит 3 тыс. американских солдат и около 1 тыс. военных НАТО", - сообщила она.

В августе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО уже договорились об увеличении численности своей небоевой миссии "Решительная поддержка" в Афганистане с 2018 года. В настоящее время государства альянса держат в этой стране контингент инструкторов и советников численностью 12 тыс. человек. Их основные усилия направлены на подготовку афганских сил спецназначения, ВВС и командного состава афганской армии.

НАТО вывела свои основные боевые силы из Афганистана к концу 2014 года.

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