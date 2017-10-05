Президент Болгарии выступил за отмену антироссийских санкций

ВАРШАВА, 5 октября. /ТАСС/. Введенные Европейским союзом санкции против России должны быть отменены.

Об этом заявил находящийся в Польше с официальным визитом президент Болгарии Румен Радев на совместной пресс-конференции с главой польского государства Анджеем Дудой.

"В экономическом смысле эти санкции вредят. Если говорить о болгарском бизнесе, то мы негативно смотрим на это", - указал Радев. "Санкции не могут продолжаться бесконечно", - подчеркнул он, добавив, что бизнес не должен страдать из-за политических решений. "Поэтому надеюсь, что они [санкции] будут отменены", - констатировал президент Болгарии.