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Президент Болгарии выступил за отмену антироссийских санкций

Международная панорама
5 октября, 14:25 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 5, октября. /ТАСС

Бесконечно ограничения продолжаться не могут, подчеркнул глава государства

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ВАРШАВА, 5 октября. /ТАСС/. Введенные Европейским союзом санкции против России должны быть отменены.

Об этом заявил находящийся в Польше с официальным визитом президент Болгарии Румен Радев на совместной пресс-конференции с главой польского государства Анджеем Дудой.

"В экономическом смысле эти санкции вредят. Если говорить о болгарском бизнесе, то мы негативно смотрим на это", - указал Радев. "Санкции не могут продолжаться бесконечно", - подчеркнул он, добавив, что бизнес не должен страдать из-за политических решений. "Поэтому надеюсь, что они [санкции] будут отменены", - констатировал президент Болгарии.

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Персоны
Дуда, Анджей Радев, Румен
Темы
Санкции в отношении России
Страны
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