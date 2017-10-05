Контрразведка ФРГ: РФ не вмешивалась в выборы в Бундестаг из-за политических рисков

БЕРЛИН, 5 октября. /ТАСС/. Глава германской контрразведки Ханс-Георг Масен убежден, что Москва не стала вмешиваться в выборы в Бундестаг, опасаясь политических последствий, хотя имела для этого все возможности. Такое мнение он высказал, выступая перед комиссией Бундестага по контролю за деятельностью спецслужб.

"Мы пришли к выводу, что имевшиеся данные (речь идет об утечке данных в 2015 году - прим. ТАСС) скорее всего не использовались, потому что политические последствия были бы слишком высоки", - сказал руководитель германского Ведомства по охране конституции.

Масен перед парламентариями вновь изложил версию ведомства, согласно которой за кибератакой на системы Бундестага в 2015 году стояла так называемая хакерская группа APT28 (Advanced Persistent Threat, высокотехнологичная длительная угроза - прим. ТАСС). "Мы исходили из того, что нападения, которые будут служить основой для кампаний дезинформации, произойдут задолго до выборов, чтобы сгенерировать информацию и использовать ее, - рассказал он. - Мы установили, что в 2015 году была атака на Бундестаг, за которой стоит российская спецслужба".

По словам Масена, Ведомство по охране конституции не знает, какие данные могли попасть в руки злоумышленников и что с ними планировалось сделать".

Германские власти неоднократно предупреждали о том, что иностранные, в том числе российские, хакеры попытаются повлиять на исход выборов в Бундестаг. Однако ни одно из силовых ведомств не предоставило никаких доказательств в поддержку этой версии. Российская сторона обвинения в причастности к кибернападениям неоднократно отвергала. Впоследствии МВД ФРГ признало, что правоохранительные органы не зафиксировали попыток хакеров повлиять на внутриполитическую ситуацию в стране перед выборами в Бундестаг, которые состоялись 24 сентября.