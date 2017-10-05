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В Раде изъяли из законопроекта о реинтеграции Донбасса упоминание о минских соглашениях

Международная панорама
5 октября, 15:17 дата обновления: 5 октября, 15:43 UTC+3

Речь идет о статье, в которой говорилось о приоритетности положений минских соглашений в части обеспечения безопасности

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© Максим Никитин/ТАСС

КИЕВ, 5 октября. /ТАСС/. Комитет Верховной рады по безопасности и обороне изъял из внесенного президентом Украины Петром Порошенко законопроекта о реинтеграции Донбасса упоминание о минских соглашениях.

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Речь идет о седьмой статье документа, в которой говорилось о приоритетности положений минских соглашений в части обеспечения безопасности. Теперь вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией в Донбассе и другие будущие резолюции СБ ООН.

В среду, 4 октября, президент Украины внес в Раду законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях". В нем неподконтрольные Киеву районы Донбасса называются "временно оккупированными территориями", действия России квалифицируются как "агрессия против Украины", а президенту предоставляется право на использование вооруженных сил для их освобождения.

Кроме того, в первоначальном тексте содержалось единственное упоминание о минских соглашениях - в ст. 7, где говорилось о "приоритетности выполнения пунктов по безопасности минского протокола от 5 сентября 2014 года, минского меморандума от 19 сентября 2014 года и Комплекса мер по выполнению минских соглашений от 12 февраля 2015 года с целью создания необходимых условий для политического урегулирования". По мнению депутатов, этот пункт по сути официально вводил минские соглашения в законодательное поле Украины, что накладывало на Киев обязательства по их выполнению.

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