В ДНР обнаружили новые доказательства причастности Украины к крушению MH17

ДОНЕЦК, 5 октября. /ТАСС/. Следственные органы провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обнаружили новые доказательства, подтверждающие пуск ракеты из ЗРК "Бук", которой был сбит пассажирский самолет Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии". Об этом сообщил в четверг начальник следственного управления Генпрокуратуры ДНР Роман Белоус.

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"Ввиду вновь открывшихся обстоятельств в расследовании крушения авиалайнера под Торезом, генеральной прокуратурой республики возобновлено производство по данному уголовному делу", - цитирует Белоуса Донецкое агентство новостей.

По данным агентства, "следствие располагает новыми данными, подтверждающими факт пуска ракеты ЗРК "Бук" из окрестностей поселка Зарощинское Шахтерского района, который на момент авиакатастрофы находился под контролем украинской армии".

При этом глава делегации ДНР на минских переговорах Денис Пушилин отметил, что в республике заинтересованы в объективном расследовании катастрофы. "Мы надеемся на то, что международное следствие, несмотря на оказываемое политическое давление, проявит беспристрастность и принципиальность в оценке происшедшей катастрофы, установления истинных причин и виновников произошедшей трагедии, жертвами которой стали ни в чем не повинные мирные люди", - заявил Пушилин.

Пассажирский самолет Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли все находившиеся на борту 298 человек, две третьих из которых являлись подданными Нидерландов.

Уголовным расследованием трагедии занимается ССГ, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. В сентябре 2016 года следователи опубликовали результаты своего анализа, в соответствии с которыми самолет был якобы сбит ракетой из ЗРК "Бук", находившегося в районе поселка Первомайское к югу от населенного пункта Снежное, находившегося в день трагедии под контролем ополченцев. В свою очередь российский анализ данных первичной радиолокации опровергает возможность запуска зенитной ракеты по Boeing из района восточнее места катастрофы, в том числе из-под Снежного.