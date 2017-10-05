В Верховной раде из-за потасовки между депутатами объявили перерыв

КИЕВ, 5 октября. /ТАСС/. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий объявил перерыв в работе парламента в связи с попыткой блокирования президиума перед голосованием за законопроекты о реинтеграции и статусе Донбасса. Блокирование президиума устроили представители "Самопомощи" и националистической "Свободы".

Несколько десятков депутатов заблокировали место спикера Верховной рады и пытались повредить оборудование в президиуме, чтобы помешать принятию внесенных президентом Петром Порошенко инициатив - законопроекта о реинтеграции Донбасса, а также о статусе региона.

В итоге Парубий во избежание драки среди депутатов объявил перерыв в работе парламента для проведения консультаций. "Я объявляю перерыв", - сказал он, с трудом добравшись до своего микрофона.

В среду, 4 октября, президент Украины внес в Раду законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях". В нем неподконтрольные Киеву районы Донбасса называются "временно оккупированными территориями", действия России квалифицируются как "агрессия против Украины", а президенту предоставляется право на использование вооруженных сил для их освобождения. В тот же день Порошенко зарегистрировал и законопроект о статусе Донбасса. Профильный комитет в четверг рекомендовал парламенту принять оба законопроекта, внеся поправки.

Вечернее заседание Рады предполагалось посвятить рассмотрению этих инициатив.

Сотрудники правоохранительных органов в усиленном режиме охраняют правопорядок в правительственном квартале столицы. 5 октября там уже произошли беспорядки, в частности, в направлении зданий полетели дымовые шашки. Охрана Верховной рады усилена дополнительными силами Нацгвардии и полиции - всего около 200 человек. Здание парламента окружено плотным тройным кольцом.