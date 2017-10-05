Комитет Сената США осудил якобы имевшие место задержания людей в Чечне

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Комитет Сената Конгресса США по иностранным делам в четверг единогласно принял резолюцию с осуждением якобы имевших место преследований, задержаний и насилия над лицами нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне. Решение комитета утвердил его председатель Боб Коркер (республиканец от штата Теннеси). Документ носит сугубо декларативный характер, его положения необязательны к исполнению.

Сенаторы призывают администрацию США "выступать с осуждением насилия и преследований в Чечне, добиваться освобождения осужденных лиц, а также вычислить причастных к насилию над людьми" и установить, могут ли против них быть приняты меры в рамках так называемого "закона имени Магнитского".

"Новая газета" 1 апреля опубликовала статью "Убийство чести", в которой говорилось о задержаниях и возможных убийствах жителей республики из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации. Издание ссылалось на анонимные источники в правоохранительных органах, а также на пострадавших, имена которых не раскрывались.

20 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что утверждения о преследовании лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне не находят подтверждения.

В тот же день уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предположила, что доносы относительно преследования в Чечне лиц нетрадиционной сексуальной ориентации могут быть провокацией. Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что проанализировал публикацию и не нашел даже косвенных подтверждений изложенной информации.