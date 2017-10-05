Верховная рада не смогла приступить к рассмотрению законопроектов по Донбассу

КИЕВ, 5 октября. /ТАСС/. Верховная рада не смогла в четверг приступить к рассмотрению законопроектов по Донбассу, которые внес в среду с отметкой "неотложные" президент Украины Петр Порошенко.

Один из них, известный как законопроект о реинтеграции, провозглашает неподконтрольные Киеву районы на востоке страны "оккупированными Россией территориями", а второй - номинально продлевает на год действие прежнего закона о предоставлении особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей.

Практически сразу же после открытия вечерней сессии депутаты от оппозиционной партий "Самопомощь" и националистической "Свободы" заблокировали трибуну и место спикера Верховной рады, возмущенные поспешностью процедуры и характером документов. Между ними и провластными депутатами вспыхнула потасовка.

В результате спикер Рады Андрей Парубий вынужден был сначала объявить перерыв в работе для проведения консультаций, а затем - закрыть заседание до утра. "В связи с той ситуацией, которая сложилась, мы продолжим рассмотрение этого проекта, но на сегодня заседание Верховной рады Украины я объявляю закрытым", - подчеркнул он.