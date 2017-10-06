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Пресс-конференция депутата Бундестага Герке по ситуации в Донбассе. Видеотрансляция

Международная панорама
6 октября, 12:10 UTC+3

Член делегации Левой партии ФРГ рассказывает о своем визите на юго-восток Украины

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ТАСС

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная итогам визита делегации Левой партии Германии в Донбасс.

Депутат Бундестага Вольфганг Герке и директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко рассказывают о ситуации в регионе, ответственности Киева за нарушение минских соглашений, об инициированном Петром Порошенко законопроекте "О восстановлении суверенитета Украины над Донбассом", а также о восстановлении доверия между Москвой и Берлином после выборов в немецкий парламент. 

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