Пресс-конференция депутата Бундестага Герке по ситуации в Донбассе. Видеотрансляция

ТАСС

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная итогам визита делегации Левой партии Германии в Донбасс.

Депутат Бундестага Вольфганг Герке и директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко рассказывают о ситуации в регионе, ответственности Киева за нарушение минских соглашений, об инициированном Петром Порошенко законопроекте "О восстановлении суверенитета Украины над Донбассом", а также о восстановлении доверия между Москвой и Берлином после выборов в немецкий парламент.