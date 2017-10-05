Посол Ирака в РФ: руководство Иракского Курдистана должно признать референдум нелегальным

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Руководство Иракского Курдистана, если действительно намерено вести переговоры с Багдадом, должно признать, что прошедший в провинции референдум о независимости не соответствовал иракской конституции и был нелегален. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Ирака в Москве Хайдар Мансур Хади.

"Они [руководство Иракского Курдистана] должны заявить, что референдум не соответствовал конституции и был нелегален, - сказал он. - Мы не против желаний курдского народа, мы за них, но необходимо действовать определенным способом, то есть через парламент, где есть курдские представители. Все, что им нужно сделать, - представить официальный запрос: мы хотим провести референдум, а потом его обсудит иракский парламент".

Дипломат обратил внимание на то, что референдум прошел только в трех провинциях страны. "В любом референдуме должны принимать участие все иракцы, а не только три провинции, - отметил посол. - К тому же он прошел без каких-либо наблюдателей от международного сообщества, от федерального правительства Ирака. Мы не можем быть уверены, что объявленные результаты голосования соответствуют действительности, потому что подтвердить их никто не может".

Хади также напомнил, что "ведущие мировые державы, включая Россию, Соединенные Штаты, Турцию, Иран, Соединенное Королевство, Францию, Германию, высказались за единство Ирака". "Я встречался с министром иностранных дел России, и он дал ясно понять, что позиция РФ заключается в поддержке единства Ирака, единства его территорий и необходимости прямых переговоров для разрешения имеющихся вопросов", - добавил посол.

"Единственный путь урегулирования всех вопросов - это возвращение к конституции. Мы не хотим каких-либо условий, переговоры должны проходить без предварительных требований", - заключил дипломат.

При этом посол отметил, что Багдаду не требуется международная помощь для переговоров с Иракским Курдистаном, так как это внутреннее дело.

"Нет, международная помощь нам не нужна. Это внутренний вопрос, и мы способны его решить, - подчеркнул дипломат. - Мы будем признательны за международную поддержку, но считаем, что это внутренний вопрос".

"Курдское руководство должно вернуться к ситуации до 25 октября, до референдума, чтобы мы смогли провести настоящие, объективные и позитивные переговоры", - добавил он.